La Dame Blanche, lírica en libertad 

Encasillarse en un solo ritmo es de lo que huye Yaite Ramos, quien desde su proyecto La Dame Blanche impulsa una propuesta sonora con la que busca hermanar culturas a través de la lírica libre.

En su regreso a México, Yaite se reencontrará con el público tapatío en un espectáculo que pone de manifiesto la evolución y la fuerza de su proyecto, el cual se ha consagrado a nivel internacional con el lanzamiento de su tercera producción “Bajo el mismo cielo”, material con el refirma su postura ante la industria musical para resaltar la esencia latina que ha forjado desde su natal Cuba y la ha llevado a explorar otros países como Francia.

“La Dame Blanche es un personaje para verse en vivo. Es increíble lo que ha pasado con las etiquetas musicales, yo me las he quitado con La Dame Blanche, por aquí abarco todo el universo musical que quiero, me gusta todo y quitarme algún elemento sería una lástima. Cuando escucho algo no me importa en qué terreno esté, si es rock o cumbia, lo que sea, si tengo algo que decir, no hay Dios que me lo quite. Lo mío es muy orgánico”, detalla la artista en entrevista.

Orgullosa de sus raíces y con el compromiso de que su voz pueda convertirse en un estandarte de identidad y acompañamiento, Yaite puntualiza que La Dame Blanche nació como una forma de expresar su libertad personal, de afrontar las decisiones que la han encaminado a recorrer el mundo sin prejuicios ni etiquetas de por medio.

“No me dirijo a una lucha en particular, me dedico a poner énfasis a lo cotidiano que vivimos cualquiera de nosotros. Mi objetivo fundamental es que en cualquier situación en la que estés pongas a La Dame Blanche y te identifiques (…). Recorrer el mundo te ayuda mucho, es una mezcla cultural, es la interpretación de las cosas de un terreno a otro, te vas llevando información: es una experiencia maravillosa, escoges y compartes en cada lugar”.

Alista álbum

Identificarse con el hip-hop y llevar su peculiar voz por un vaivén de emociones ha permitido a Yaite ser el reflejo de muchas mujeres y sus luchas, esencia que estará presente en su próxima producción inédita que producirá durante su estancia en México.

“Mi próximo disco está enfocado a la mujer, se llamará ‘Ella’, ahí me defiendo con todas mis armas en estas luchas, espero que sea algo bueno para defender y sumarme más a estas luchas que llevamos las mujeres”.

Yaite Ramos puntualiza que si bien la apertura sonora es constante en sus producciones, explorar con profundidad el reggae es un deseo que busca cumplir en el futuro: “Hay mucha música por crear todavía. Quisiera hacer un disco completamente de reggae, quizá llegue ese día. He tratado de abarcar de todo un poco, pero nunca me he concentrado en un estilo particular, me dejo sorprender”.

Agéndalo

La Dame Blanche en Foro Independencia (Epigmenio González 66, entre Calzada Independencia y 16 de septiembre) el 2 de noviembre a las 20:30 horas. Boletos: 250 pesos en preventa, 300 el día del concierto; a la venta en taquillas del Foro Independencia, La Victory Store (Mezquitán 126), Tea Recs (Av. México 2136-A) y Pop Shop (Av. Hidalgo 844).