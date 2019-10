Tame Impala lanza nuevo sencillo "It Might Be Time"

La banda originaria de Australia Tame Impala sorprendió este lunes a sus fans con el lanzamiento de "It Might Be Time", primer sencillo de su cuarto álbum de estudio "The Slow Rush", que saldrá a la venta el 14 de febrero de 2020.

Tras la noticia, la agrupación formado por Kevin Parker fue tendencia en redes sociales en donde sus seguidores mostraron su emoción.

La nueva canción de Tame Impala es un milagro de San Juditas Tadeo. — rup (@rubbbb) October 28, 2019

"The Slow Rush" fue grabado entre Los Ángeles y su natal Australia y llega después de su muy aclamado disco Currents del 2015.

jb