La actriz estadounidense Diane Keaton, nacida en Los Ángeles en 1946, falleció a los 79 años, según informó este sábado por la tarde un portavoz de la familia a la publicación People; sin dar a conocer los motivos del deceso.

Keaton fue una de las figuras más icónicas del cine estadounidense, reconocida tanto por su talento actoral como por su estilo único y carismático que la distinguió durante décadas. A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios y reconocimientos, incluyendo un Premio Oscar por su interpretación en "Annie Hall", además de haber obtenido dos Globos de Oro y un Bafta, consolidando así su estatus como una de las actrices más destacadas de su generación. Entre sus trabajos más recordados también se encuentran películas como "El padre de la novia" y "El club de las primeras esposas", que reflejan su versatilidad para moverse entre la comedia y el drama con igual maestría.

Keaton inició su trayectoria en el cine durante la década de 1970, y su primer papel relevante llegó al interpretar a "Kay Adams" en la icónica película "El padrino". Esta interpretación le permitió destacarse rápidamente en la industria y le abrió las puertas para futuros proyectos de gran relevancia. Durante estos años, se convirtió en una de las musas del director Woody Allen, participando en algunas de sus películas más celebradas. Entre ellas se incluyen "Sleeper" (1973), "La última noche de Boris Grushenko" (1975) y, especialmente, "Annie Hall" (1977), película que no solo le otorgó el Oscar a la Mejor actriz, sino que también marcó un antes y un después en la comedia romántica estadounidense, gracias a su caracterización memorable y a su química con Allen en la pantalla.

A lo largo de su carrera, Keaton se caracterizó por su capacidad de interpretar personajes complejos y auténticos, que mezclaban vulnerabilidad, inteligencia y un sentido del humor muy particular. En "El padre de la novia" (1991) y su secuela "El padre de la novia parte II" (1995), demostró su talento para la comedia familiar, mientras que en "El club de las primeras esposas" (1996) consolidó su imagen como una actriz capaz de abordar temas modernos sobre la amistad, la independencia y el empoderamiento femenino. Su trabajo no solo se limitó a la pantalla grande; su influencia en la moda y la cultura popular de la época también fue notable, con un estilo personal que combinaba sobriedad y elegancia, convirtiéndose en un referente de la estética de los años 70 y 80.

Además de su éxito en comedias y dramas familiares, Keaton exploró otros géneros, demostrando su versatilidad en películas como "Reds" (1981) y "Something’s Gotta Give" (2003). Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y épocas del cine estadounidense la mantuvo vigente durante más de cinco décadas.

Más allá de los premios y reconocimientos, Diane Keaton será recordada por su autenticidad, su talento incomparable y la huella imborrable que dejó en la historia del cine. Su legado trasciende generaciones, y sus interpretaciones continúan inspirando a actores y cineastas de todo el mundo.

Filmografía destacada

Años 1970

"The Godfather" (1972) – "El Padrino".

"The Godfather Part II" (1974) – "El Padrino: Parte II".

"Sleeper" (1973) – Comedia de Woody Allen.

"Love and Death" (1975) – Comedia de Woody Allen.

"Annie Hall" (1977) – Comedia romántica, dirigida por Woody Allen.

"Looking for Mr. Goodbar" (1977).

Años 1980

"Reds" (1981) – Drama histórico.

"Shoot the Moon" (1982).

"Baby Boom" (1987) – Comedia.

"Marvin’s Room" (1987).

"The Morning After" (1986).

Años 1990

"Father of the Bride" (1991) – Comedia familiar.

"Father of the Bride Part II" (1995).

"The First Wives Club" (1996).

Años 2000

"Hanging Up" (2000).

"Something’s Gotta Give" (2003).

"The Family Stone" (2005).

"Because I Said So" (2007).

Años 2010

"Darling Companion" (2012).

"And So It Goes" (2014).

"Love the Coopers" (2015).

Años 2020

"Book Club" (2018).

"Book Club: The Next Chapter" (2023).

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Saber más: Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

OF