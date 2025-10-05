La Casa de los Famosos: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Luego de la eliminación de Alexis Ayala el pasado 1 de octubre, quien logró posicionarse como el sexto finalista de la temporada, solo cinco concursantes permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2025 compitiendo por el gran premio millonario, además de su atractivo sueldo semanal. Los habitantes que continúan en la recta final son Dalílah Polanco, Shiky, Aldo De Nigris, Mar Contreras y Abelito.

Aunque las votaciones continúan abiertas para la última gala, desde la pre-gala presentada por Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, diversas encuestas finales ya anticipan quién podría quedarse con el primer lugar del famoso reality de Televisa. En esta ocasión, el ganador no solo obtendrá la victoria y apagará las luces de la casa representando a su equipo (Día o Noche), sino que también se llevará un premio de 4 millones de pesos.

Aldo de Nigris y Dalílah Polanco, los favoritos del público

Las encuestas más recientes apuntan a una competencia cerrada entre Aldo de Nigris y Dalílah Polanco, quienes se disputan el primer sitio según la preferencia del público. Los sondeos realizados en redes sociales como Facebook y X, (que en temporadas anteriores lograron predecir correctamente casi todas las eliminaciones) reflejan un empate técnico entre ambos concursantes, manteniendo la expectativa hasta el último momento.

En medio de las críticas y cuestionamientos sobre cómo Dalílah Polanco alcanzó la gran final, la actriz y comediante, recordada por su relación con Eugenio Derbez, sigue enfrentándose a Aldo de Nigris, quien se ha convertido en el favorito de la audiencia y para muchos, el principal candidato a “apagar las luces” de la casa este domingo 5 de octubre.

A pesar de que Aldo, sobrino de Poncho de Nigris, encabeza la mayoría de los sondeos, Dalílah, representante del Cuarto Día, también muestra una tendencia fuerte, lo que mantiene la incertidumbre sobre el resultado final. A diferencia de temporadas pasadas (como cuando Wendy Guevara dominó las encuestas con amplia ventaja), en esta ocasión no hay un claro favorito.

¿Quién es Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León, por lo que cumplió 26 años justo el día en que ingresó a La Casa de los Famosos México. Actualmente, cuenta con una comunidad de más de 2 millones 200 mil seguidores tanto en Instagram como en TikTok, plataformas donde ha consolidado una sólida base de admiradores.

Es hijo de Leticia de Nigris Guajardo, hermana de los reconocidos Poncho, Aldo y Antonio de Nigris, figuras conocidas en la televisión y el fútbol mexicano.

Respaldado por su apellido y su creciente popularidad en el entorno digital, Aldo ha comenzado a forjar su propio camino en el espectáculo nacional, posicionándose como una de las nuevas figuras jóvenes con mayor proyección dentro y fuera del reality.

