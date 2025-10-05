Monterrey tuvo como invitado especial a Frankie Muniz en la DesertCon

Este 4 y 5 de octubre se llevó a cabo la DesertCon Monterrey, una convención de entretenimiento, anime y cultura pop que reúne a miles de fanáticos en México para disfrutar de conferencias, firmas de autógrafos, concursos de cosplay y una zona comercial con artículos exclusivos. Este particular evento, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Nave Lewis del Parque Fundidora, tuvo invitados de carácter internacional, entre los que destacaron Frankie Muniz (protagonista de "Malcolm el de en medio") y Tom Welling (protagonista de la serie "Smallville").

La directora general de Innovación del Producto Turístico, Marcela Camacho Lozano , destacó la importancia de este tipo de eventos para atraer visitantes y consolidar a México como un destino innovador y competitivo.

“ El turismo es hoy una de las actividades económicas más importantes para el país, y convenciones como DesertCon representan una oportunidad para generar experiencias únicas que conectan con los intereses y emociones de nuestros viajeros. Estos eventos impulsan la economía local, benefician a la hotelería, los restaurantes y diversas actividades turísticas, además de posicionar a Monterrey como un referente en el turismo cultural y de entretenimiento ”, expresó.

Por su parte, el organizador y fundador de DesertCon, César Valenzuela , recordó que este proyecto nació en Hermosillo, Sonora, y que gracias a su crecimiento hoy se expande a Nuevo León con una expectativa de hasta 30 mil asistentes.

Entre los invitados confirmados destacan Frankie Muniz, Tom Welling, Elijah Wood, Cristina Hernández, Gerardo Reyero y Uraz Huerta , entre otros reconocidos talentos del doblaje y la actuación, tanto nacionales como internacionales.

Frankie Muniz probando el chicharrón

Fanáticos de la serie protagonizada por Frankie Muniz, “Malcolm el de en medio”, captaron al actor estadounidense en la DesertCon probando comida típica mexicana hecha con chicharrón de cerdo. El momento se viralizó en redes sociales y ahora forma parte de los momentos de la cultura pop mexicana.

Frankie Muniz, captado en la DesertCon probando chicharrón de cerdo. X / @UntalKaiser

Como si la singular visita de Muniz a México no fuera suficiente, también se contó con la presencia de Tom Welling, actor que dio vida a Superman en "Smallville", la famosa serie de 2001 producida por Warner Bros. Television y, posteriormente, en The CW.

Frankie Muniz y Tom Welling en la desertcon Monterrey 2025 pic.twitter.com/PBeHO25VRz— Ragnarok lizmar 11 (@lizmaragnar88) October 5, 2025

