Channing Tatum lamenta la poca creatividad del cine actual

Apostar por la creatividad es algo cada vez menos común y más mal pagado. Al menos así lo piensa Channing Tatum, actor quien señaló que Hollywood está incentivando cada vez más a los actores a hacer “cosas mediocres o malas” por dinero en lugar de apostar por proyectos interesantes.

Durante una entrevista en el programa de YouTube “Hot Ones”, el actor apuntó que “hoy en día, cuando te proponen hacer una película, entras en una situación que puede ser muy complicada”.

Y es que “a veces se siente como si la industria te incentivara a participar en cosas muy malas o mediocres por dinero, en lugar de hacer cosas interesantes para la gente que realmente le gusta ir a ver películas. Creo que cuando soy espectador, prefiero lo bueno sobre la basura”.

Tatum agregó que “es un momento donde la industria está de cabeza. Pero quiero creer que estamos ante un instante de cambio. Supongo que las plataformas de streaming han ayudado a darle salida a cosas más interesantes o arriesgadas”.

El propio actor reconoció que en su pasado ha aceptado roles de los que no se siente del todo orgulloso, poniendo como ejempo “Dear John” de 2010, cinta a la que calificó como una “película genérica más” o incluso su labor en “Deadpool & Wolverine”, donde no se sintió parte del rodaje al estar “un segundo o dos” en el corte final.

