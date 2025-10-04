F1 deja Fox Sports y se muda a Televisa en México

El Gran Premio de Singapur dejó inconformes a los aficionados mexicanos de la Fórmula 1, ya que Fox Sports no transmitió la sesión de calificación. La ausencia de la señal generó molestia e incertidumbre entre los seguidores, quienes se preguntaban si la cadena continuaría con los derechos de transmisión del serial automovilístico.

La Fórmula 1 confirmó oficialmente que Fox Sports dejará de transmitir las carreras en México a partir de esta etapa de la temporada. En su lugar, las competencias se podrán disfrutar por Sky Sports e Izzi, además de F1TV, la plataforma oficial que ofrece todas las sesiones en vivo y bajo demanda.

Esta salida representa un golpe significativo para Fox Sports, que durante años fue la casa de la Fórmula 1 y uno de los canales favoritos de los fanáticos por su equipo de comentaristas y cobertura. En 2024, la cadena ya había enfrentado la pérdida de otras competencias relevantes como la Liga MX, la Concacaf y la MLB.

Con la llegada de la Fórmula 1 a Televisa, los aficionados esperan una nueva etapa de estabilidad y calidad en las transmisiones. El acuerdo firmado garantiza la presencia del máximo serial del automovilismo en Sky Sports e Izzi hasta 2028, iniciando oficialmente con la cobertura del Gran Premio de Singapur.

SV