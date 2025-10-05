LCDF: Aldo De Nigris y Mariana Botas viven "confrontación" previo al final del show

La Casa de los Famosos México vivió una noche llena de emociones durante la fiesta de reencuentro que reunió a los finalistas con varios exhabitantes del reality. Lo que comenzó como una celebración animada por la música de Grupo Firme terminó convirtiéndose en un momento de tensión entre Aldo de Nigris y Mariana Botas, a tan solo unos días de la gran final del programa.

La reunión, organizada por “La Jefa” el pasado jueves 2 de octubre, tenía como propósito ofrecer a los participantes un espacio para relajarse y compartir anécdotas antes del cierre de temporada. Sin embargo, la cercanía de la final y la convivencia entre antiguos rivales provocaron momentos de alta intensidad emocional, reflejo de la competencia y las rivalidades que se mantienen vivas incluso fuera del encierro.

El reclamo de Aldo de Nigris a Mariana Botas

Durante la fiesta, Aldo de Nigris se acercó a Mariana Botas para reclamarle un asunto que, según él, había afectado la rutina de los habitantes: la confusión sobre el horario de las galas. Frente a varios compañeros, entre ellos Elaine Haro, De Nigris recordó que desde el inicio había insistido en que las transmisiones comenzaban a las 22:00 horas, mientras que Botas aseguraba que eran a las 20:30.

“Es que yo le había dicho ‘es a las 10’ y ella decía a las 8:30. Mira, por eso Elaine se duerme bien tarde”, comentó De Nigris, destacando que este error influyó en los horarios de sueño y alimentación dentro de la casa.

Abelito intervino para respaldar la queja de Aldo, señalando que la confusión del horario alteró las rutinas diarias de varios participantes, desde la hora de dormir hasta la de desayunar. El intercambio dejó en evidencia cómo un detalle aparentemente insignificante puede afectar la convivencia en un entorno cerrado y con cámaras las 24 horas.

La respuesta de Mariana Botas

Ante los señalamientos, Mariana Botas reaccionó con sinceridad y reconoció su error. Explicó que durante su estancia estaba convencida de que las galas comenzaban a las 8:30 de la noche, y que fue al salir del programa cuando descubrió el horario real.

“Llevas tres días reclamando. Yo juraba que era a las 8:30; salgo y me dicen el horario y yo ‘¿cómo?’. Lo primero que pensé fue ‘los dejé engañados a todos’. Pensé, ‘van a vivir engañados de aquí a que salgan’”, relató Botas entre risas, admitiendo que la confusión fue totalmente suya.

“Fue mi culpa, lo reconozco, es que yo juraba que las galas empezaban a las 8 pm”, añadió la actriz, dejando claro que no tuvo intención de perjudicar a nadie y asumiendo su responsabilidad.

La gran final se acerca

Este episodio se suma a los múltiples roces y alianzas que han definido la temporada, justo cuando la expectativa por conocer al ganador o ganadora alcanza su punto más alto.

La gran final de La Casa de los Famosos México está programada para el domingo 5 de octubre a las 20:30 horas (tiempo del centro de México), con transmisión tanto por televisión abierta como por plataformas digitales.

La jornada incluirá una pre-gala desde las 20:00 horas, donde se revivirán los momentos más recordados y controversiales, y una post-gala con entrevistas exclusivas y las primeras impresiones del triunfador.

El desenlace de esta edición no solo definirá quién se llevará el premio de 4 millones de pesos, sino también quién logró superar los retos de convivencia, estrategia y conflicto que caracterizan al reality, en una decisión que quedará completamente en manos del público.

BB