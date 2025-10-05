Apple elimina aplicación que permitía rastrear y reportar agentes de ICE

ICEBlock, la aplicación gratuita exclusiva para iPhone que permite a los usuarios informar y monitorear de forma anónima la actividad de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ya no estaba disponible en la App Store desde el pasado viernes.

" Acabamos de recibir un mensaje de la App Review de Apple indicando que #ICEBlock ha sido eliminada de la App Store debido a 'contenido objetable' ", dijo el desarrollador Joshua Aaron en una publicación en redes sociales.

Aaron indicó el mes pasado que tenía más de un millón de usuarios. Aunque ya no está en el mercado de aplicaciones, quienes la tengan descargada en sus dispositivos móviles deberían poder seguir usándola. " Lo único que podemos imaginar es que esto se debe a la presión del gobierno de Trump. ¡Hemos respondido y lucharemos contra esto! "

Apple no respondió a una solicitud de comentarios

La compañía norteamericana dio a conocer a través de un comunicado que esta aplicación se ha eliminado debido a que las autoridades del gobierno estadounidense han reportado posibles amenazas para la seguridad del país del norte que emanan del uso de esta plataforma.

" Basándonos en la información que hemos recibido de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la hemos eliminado, junto con otras aplicaciones similares, de la App Store ."

En una entrevista con la televisora Fox News en julio, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que las aplicaciones de crowdsourcing que permiten a sus usuarios compartir información sobre la ubicación de efectivos de las fuerzas de seguridad no están permitidas, refiriéndose específicamente al desarrollador de ICEBlock.

" Lo estamos investigando y más le vale tener cuidado porque no es libertad de expresión ", manifestó Bondi en aquel momento.

Las autoridades dijeron el mes pasado que un hombre armado que abrió fuego contra un centro de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas había buscado aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes del ICE.

