Fiestas de Octubre 2025: Todo lo que debes saber sobre el boletaje para los conciertos

Las Fiestas de Octubre finalmente han comenzado, más jaliscienses que nunca, y con ellas llega uno de los momentos más esperados por el público tapatío: los conciertos del Foro Principal. Este año, la organización ha confirmado nuevas dinámicas para la venta y entrega de boletos, tanto en taquilla como a través de Ticketmaster, además de una serie de conciertos gratuitos que prometen llenar de música, nostalgia y fiesta el recinto ferial.Para todos los conciertos en la Zona General de Gradas, los boletos se entregarán únicamente el día del evento, a partir de las 10:00 de la mañana, directamente en taquilla. El costo será de 60 pesos, que incluye la entrada general a la feria. Quienes deseen disfrutar de los conciertos deberán solicitar su boleto numerado para la zona de gradas al momento de adquirir su acceso.Si el boleto de entrada general fue adquirido mediante Ticketmaster, el público deberá acudir a la taquilla preferente para recoger su pase al Foro Principal, siempre sujeto a disponibilidad.Es importante recordar que los boletos preferentes de Ticketmaster no incluyen el acceso a la feria, por lo que quienes deseen entrar al recinto deberán comprarlo por separado en la plataforma o directamente en taquilla el día del evento.Las personas con discapacidad entrarán de manera gratuita, con un área asignada dentro del foro y derecho a estar acompañadas por una persona que sí deberá pagar su boleto. Por su parte, los niños de 3 a 12 años, estudiantes y personas de la tercera edad podrán acceder por solo 30 pesos, presentando su credencial correspondiente. Los menores de tres años no pagan entrada.Para quienes asistan a los espectáculos del Palenque, habrá una taquilla preferente exclusiva habilitada de 17:00 a 23:00 horas, donde se podrán adquirir los boletos de acceso a la feria mostrando su entrada al evento nocturno.Con el fin de evitar largas filas, la organización invita al público a adquirir los boletos de entrada general mediante Ticketmaster. Solo hay que buscar “Fiestas de Octubre”, elegir el día de visita, agregar hasta seis boletos por persona y descargar las entradas. Sin embargo, este boleto no incluye el acceso al Foro Principal: para ello será necesario recoger el pase en la taquilla preferente el mismo día.Como parte del espíritu popular de las Fiestas de Octubre, este año se ofrecerán 11 conciertos completamente gratuitos en el Foro Principal, algunos con asiento numerado y otros de acceso libre.Con asiento numerado (boletos en taquilla el mismo día desde las 10:00 a.m.):- 10 de octubre: Caifanes - 12 de octubre: Joss Favela y sus Compas - 26 de octubre: Manuel Mijares - 27 de octubre: Homenaje a Marco Antonio Muñiz - 29 de octubre: Fiesta Diversa con Turbulence, Burrita Burrona, Las Perdidas y Cabaret VIP - 3 de noviembre: Leyendas Gruperas (Los Yonic’s, Zamacona, Los Freddy’s y Los Muecas)Sin asiento numerado (boletos a través de estaciones de radio participantes):- 7 de octubre: Canta Jalisco Canta - 8 de octubre: Fiesta con la Banda de Fiesta Mexicana 92.3 FM - 13 de octubre: El Evento del Barrio — La Mejor - 20 de octubre: La Fiebre Grupera — La KeBuena - 30 de octubre: Tropicalísimo — Fiesta Mexicana 92.5 FMEntre tradiciones, nuevos talentos, homenajes y espectáculos gratuitos, las Fiestas de Octubre continúan consolidándose como uno de los encuentros culturales y populares más importantes del país. Este 2025, la música vuelve a ser el corazón de la feria, y los accesos buscan garantizar que todos —familias, jóvenes, niños y adultos mayores— puedan disfrutar de un espacio de convivencia y celebración accesible para todas y todos. EE