Fiestas de Octubre 2025: Todo lo que debes saber sobre el boletaje para los conciertos

Las Fiestas de Octubre finalmente han comenzado, más jaliscienses que nunca, y con ellas llega uno de los momentos más esperados por el público tapatío: los conciertos del Foro Principal. Este año, la organización ha confirmado nuevas dinámicas para la venta y entrega de boletos, tanto en taquilla como a través de Ticketmaster, además de una serie de conciertos gratuitos que prometen llenar de música, nostalgia y fiesta el recinto ferial.

Para todos los conciertos en la Zona General de Gradas, los boletos se entregarán únicamente el día del evento, a partir de las 10:00 de la mañana, directamente en taquilla. El costo será de 60 pesos, que incluye la entrada general a la feria.

Quienes deseen disfrutar de los conciertos deberán solicitar su boleto numerado para la zona de gradas al momento de adquirir su acceso.

Compras en Ticketmaster y taquilla preferente

Si el boleto de entrada general fue adquirido mediante Ticketmaster, el público deberá acudir a la taquilla preferente para recoger su pase al Foro Principal, siempre sujeto a disponibilidad.

Es importante recordar que los boletos preferentes de Ticketmaster no incluyen el acceso a la feria, por lo que quienes deseen entrar al recinto deberán comprarlo por separado en la plataforma o directamente en taquilla el día del evento.

Descuentos y accesibilidad

Las personas con discapacidad entrarán de manera gratuita, con un área asignada dentro del foro y derecho a estar acompañadas por una persona que sí deberá pagar su boleto. Por su parte, los niños de 3 a 12 años, estudiantes y personas de la tercera edad podrán acceder por solo 30 pesos, presentando su credencial correspondiente. Los menores de tres años no pagan entrada.

Boletos para el Palenque

Para quienes asistan a los espectáculos del Palenque, habrá una taquilla preferente exclusiva habilitada de 17:00 a 23:00 horas, donde se podrán adquirir los boletos de acceso a la feria mostrando su entrada al evento nocturno.

Ahorra filas con Ticketmaster

Con el fin de evitar largas filas, la organización invita al público a adquirir los boletos de entrada general mediante Ticketmaster. Solo hay que buscar “Fiestas de Octubre”, elegir el día de visita, agregar hasta seis boletos por persona y descargar las entradas. Sin embargo, este boleto no incluye el acceso al Foro Principal: para ello será necesario recoger el pase en la taquilla preferente el mismo día.

Conciertos gratuitos: 11 noches de música sin costo

Como parte del espíritu popular de las Fiestas de Octubre, este año se ofrecerán 11 conciertos completamente gratuitos en el Foro Principal , algunos con asiento numerado y otros de acceso libre.

Con asiento numerado (boletos en taquilla el mismo día desde las 10:00 a.m.):

- 10 de octubre: Caifanes

- 12 de octubre: Joss Favela y sus Compas

- 26 de octubre: Manuel Mijares

- 27 de octubre: Homenaje a Marco Antonio Muñiz

- 29 de octubre: Fiesta Diversa con Turbulence, Burrita Burrona, Las Perdidas y Cabaret VIP

- 3 de noviembre: Leyendas Gruperas (Los Yonic’s, Zamacona, Los Freddy’s y Los Muecas)

Sin asiento numerado (boletos a través de estaciones de radio participantes):

- 7 de octubre: Canta Jalisco Canta

- 8 de octubre: Fiesta con la Banda de Fiesta Mexicana 92.3 FM

- 13 de octubre: El Evento del Barrio — La Mejor

- 20 de octubre: La Fiebre Grupera — La KeBuena

- 30 de octubre: Tropicalísimo — Fiesta Mexicana 92.5 FM

Una feria para todos

Entre tradiciones, nuevos talentos, homenajes y espectáculos gratuitos, las Fiestas de Octubre continúan consolidándose como uno de los encuentros culturales y populares más importantes del país . Este 2025, la música vuelve a ser el corazón de la feria, y los accesos buscan garantizar que todos —familias, jóvenes, niños y adultos mayores— puedan disfrutar de un espacio de convivencia y celebración accesible para todas y todos.

EE