Taylor Swift publica en Spotify una playlist con pistas de su próximo disco

Taylor Swift paralizó internet la mañana de este martes tras revelar el lanzamiento de su 12º álbum de estudio , pero eso no fue todo, ya que la cantante compartió al mismo tiempo una nueva playlist en Spotify con algunas pistas de lo que está por venir.

Taylor, una de las artistas más exitosas y reconocidas de las últimas décadas, tiene la costumbre de jugar con sus fanáticos, ya que no es la primera vez que la intérprete deja un par de acertijos y pequeñas muestras de futuros trabajos en redes sociales y otras plataformas.

Por eso, para los swifties no es sorpresa que la cantante haya decidido hacer lo mismo para este álbum, el cual reveló recientemente en el podcast de su novio, Travis Kelce, y que llevará por nombre “The Life of a Showgirl”.

Aunque ni Taylor ni su equipo han revelado más detalles sobre el disco —como la fecha de estreno, número de canciones o más información—, esta mañana los fans de la estadounidense despertaron con una nueva lista de reproducción en el perfil de Spotify de Taylor llamada “And baby that's show business for you”.

La lista tiene como portada un fondo azul con las letras TS en color dorado, todo cubierto con brillos y un par de estrellas en lugar de puntos, es decir, la misma estética que Taylor mostró en el podcast de los hermanos Kelce.

Dicha playlist cuenta con un total de 22 canciones de tres de sus álbumes antiguos: 1989, Red y Reputation. Estos son los trabajos en los que Swift colaboró con Max Martin y Shellback, por lo que esto podría ser una clara señal de que este trío volverá a trabajar junto.

Hasta el momento no se tienen más teorías o especulaciones sobre lo que estas canciones podrían significar, aunque los fanáticos ya se han dado a la tarea de descifrar más detalles.

La cuenta oficial de Taylor Nation también anunció que la preventa del álbum comenzará hoy.

A su vez, medios como Billboard y Rolling Stone confirmaron que la portada del disco y más detalles serán revelados en el próximo episodio del podcast “New Heights”.

