Este 10 de agosto por la noche, las y los habitantes de La Casa de los Famosos México vivieron la segunda noche de eliminación y, junto con ellas y ellos, televidentes de toda la República.

Luego de que Dalílah Polanco decidió otorgarse la salvación a sí misma , cuatro integrantes quedaron en riesgo de eliminación:

Priscila Valverde

Alexis Ayala

Mar Contreras

Adrián Di Monte

Llegando a esta segunda semana, la tensión entre los habitantes ha ido aumentando y ya hay una división obvia entre los dos bandos, la cual fue más notable durante la eliminación, donde los 3 habitantes del Cuarto Noche estaban tirando por la expulsión de Priscila.

Sin embargo, esta segunda gala de eliminación dejó como víctima a Adrián Di Monte, quien se vio obligado a dejar inmediatamente las instalaciones de la casa más famosa de México .

Los mejores memes tras la salida de Adrián Di Monte de LCDLF

Como ya es tradición, la segunda noche de eliminación desató una ola de memes . Miles de usuarios han publicado sus mejores y más puras reacciones a lo sucedido durante la segunda expulsión de La Casa de los Famosos México.

Muchos usuarios celebraron la salida de Adrián Di Monte de la casa y aplaudieron al público por votar para no salvarlo a él de nuevo.

Como contraparte, otros internautas celebraron el regreso de Priscila Valverde a la casa, luego de entrar a la rueda de eliminación.

Los memes también destacaron el inesperado "crimen" que cometieron Abelito y Aldo De Nigris, al esconder la comida al resto de los integrantes .

Adrián Di Monte creyó que se había salvado en #LaCasaDeLosFamososMx y cuando vió que era el eliminado se quería regresar al carrusel para que lo metieran de nuevo. pic.twitter.com/wfQHskgBlC— IRVING :) (@irving_j13) August 11, 2025

X / @wh52x

X / @theeewknd

X / @DramaQueenRemix

X / @ariel_latam

ojalá te vayas maldito Adrián Di Monte, la gente como tú no merece segundas oportunidades como las primeras que te da la vida, que csm su cuarto y la gente que lo apoya

#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/0UZseCzJFU— �� (@gnsabito) August 11, 2025

SE FUE EL ADRIAN DI MONTE OFICIALMENTE SOY TEAM NOCHE 100%



BÁILALE PONCHE DE NIGRIS!!!



pic.twitter.com/67TEH9Al6c— Roman Mungarro (@romanmungarro) August 11, 2025

Adrian Di Monte queriendo regresar a la casa para que no lo agarren los de la Fiscalía: #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/7rLcNCOeNm— Mami (@tumamixi) August 11, 2025

X / @_arrobanoe

X / @NachoConO

X / @chicledefresa_5

