Entretenimiento | La Casa de los Famosos

Estos son los mejores MEMES tras la salida de Adrián Di Monte de LCDLF México

A pesar de que las encuestas apuntaban que Alexis Ayala sería el próximo eliminado del reality, todo dio un giro inesperado durante la noche del domingo

Por: Fabián Flores

Durante esta segunda noche de eliminación, las y los usuarios de X no hicieron esperar los divertidos memes que, en su mayoría, celebraron la expulsión de Adrián Di Monte. ESPECIAL / La Casa de los Famosos / X / @NachoConO

Este 10 de agosto por la noche, las y los habitantes de La Casa de los Famosos México vivieron la segunda noche de eliminación y, junto con ellas y ellos, televidentes de toda la República.

Luego de que Dalílah Polanco decidió otorgarse la salvación a sí misma, cuatro integrantes quedaron en riesgo de eliminación:

  • Priscila Valverde
  • Alexis Ayala
  • Mar Contreras
  • Adrián Di Monte

Llegando a esta segunda semana, la tensión entre los habitantes ha ido aumentando y ya hay una división obvia entre los dos bandos, la cual fue más notable durante la eliminación, donde los 3 habitantes del Cuarto Noche estaban tirando por la expulsión de Priscila.

Sin embargo, esta segunda gala de eliminación dejó como víctima a Adrián Di Monte, quien se vio obligado a dejar inmediatamente las instalaciones de la casa más famosa de México.

Los mejores memes tras la salida de Adrián Di Monte de LCDLF

Como ya es tradición, la segunda noche de eliminación desató una ola de memes. Miles de usuarios han publicado sus mejores y más puras reacciones a lo sucedido durante la segunda expulsión de La Casa de los Famosos México.

Muchos usuarios celebraron la salida de Adrián Di Monte de la casa y aplaudieron al público por votar para no salvarlo a él de nuevo.

Como contraparte, otros internautas celebraron el regreso de Priscila Valverde a la casa, luego de entrar a la rueda de eliminación.

Los memes también destacaron el inesperado "crimen" que cometieron Abelito y Aldo De Nigris, al esconder la comida al resto de los integrantes.

 X / @wh52x
  X / @theeewknd
 X / @DramaQueenRemix 
  X / @ariel_latam
 X / @_arrobanoe
  X / @NachoConO
  X / @chicledefresa_5
