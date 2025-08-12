Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, se ha ganado un lugar destacado gracias a su enorme base de usuarios y a su extenso catálogo de series y películas, el cual se renueva constantemente para mantenerse al día con las preferencias del público.Para ayudar a sus suscriptores a encontrar qué ver, la plataforma ofrece una gran variedad de contenidos y publica cada semana un ranking con las películas más vistas en cada país.A continuación, te mostramos el Top 10 de las películas más populares en Netflix México.Una estadounidense con sed de éxito está lista para ir a la Universidad de Oxford y cumplir su sueño de la infancia. Todo va como lo imaginaba hasta que conoce a alguien brillante y encantador..., y sus vidas cambian para siempre.Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales. Ahora, deberán enfrentar al adversario más formidable que han encontrado jamás: una irresistible banda musical de chicos que son demonios encubiertos.El juego no ha terminado para Happy Gilmore. El legendario y explosivo golfista interpretado por Adam Sandler vuelve al green para cumplir el deseo de su hija.En una batalla de supervivencia y venganza, un gladiador con un antecesor legendario desafía al Coliseo para destronar a los corruptos emperadores romanos y asegurar su futuro.Un entrenador de baloncesto escolar impone un código de conducta estricto a su equipo y toma una decisión atrevida cuando las calificaciones comienzan a bajar.Cuando el astuto supervillano Megamind finalmente derrota a su némesis que lucha contra el crimen, accidentalmente crea un nuevo enemigo que busca destruir Metro City.Junior y las demás cigüeñas ya no entregan más bebés, pero tendrán que hacer una excepción para cumplir con un pedido muy especial.Un aspirante a jugador de hockey lleva su potente tiro —y su ira— al campo de golf profesional con un firme objetivo: ganar el dinero que necesita para salvar la casa de su abuela.Tras heredar un imperio mediático, el humilde Longfellow Deeds se muda a la Gran Manzana, donde una periodista y un pez gordo buscan aprovecharse de él.Cuando sus padres salen de la ciudad, un adolescente nada popular y sus dos amigos organizan una fiesta épica que cambiará sus vidas para siempre.Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor. YC