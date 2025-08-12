Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 12 de agosto

Aries

El lunes se presenta como un día cargado de magia, alegría y armonía. Llegarán noticias alentadoras tanto en el ámbito familiar como en el profesional, otorgando un respiro significativo y motivación para seguir avanzando.

Tauro

Estará especialmente sensible a su intuición. Sueños premonitorios y percepciones claras marcarán la pauta, favorecidos por la Luna llena en Piscis que refuerza su conexión con las señales del universo. Será clave prestar atención a los mensajes que lleguen en estos días.

Géminis

Las puertas de la prosperidad se abren de par en par. Es un momento propicio para realizar cambios en el hogar, remodelaciones o ajustes que mejoren la organización. Los viajes, tanto de trabajo como de placer, seguirán presentes en su agenda.

Cáncer

Contará con la influencia directa de la Rueda de la Fortuna y de Júpiter en su signo, lo que le permitirá iniciar nuevos proyectos, cerrar ciclos y experimentar mejoras económicas. La abundancia y el éxito estarán de su lado, impulsando la concreción de deseos y anhelos.

Leo

Deberá analizar cuidadosamente sus decisiones antes de actuar. La buena fortuna lo acompaña, pero se recomienda evitar tensiones, chismes o presiones externas. Mantenerse al margen de conflictos será clave para preservar la energía y aprovechar las oportunidades.

Virgo

La semana representa el inicio de nuevos retos y oportunidades. La abundancia y la buena fortuna estarán disponibles, pero será fundamental ignorar las opiniones negativas. Este es el momento de ejecutar planes postergados y demostrar fortaleza y capacidad.

Libra

Verá destrabarse asuntos que parecían estancados. Situaciones legales o personales comenzarán a avanzar con rapidez. Además, recibirá noticias positivas relacionadas con seres queridos que llenarán su corazón de alegría.

Escorpión

Vivirá una jornada de poder en lo físico, mental y espiritual. El día 11 estará marcado por energías favorables, respaldadas por Neptuno, Saturno y Júpiter, que impulsarán triunfo, prosperidad, intuición y carisma.

Sagitario

Deberá mantenerse alejado de críticas y energías negativas. Será tiempo de innovar, de apostar por lo diferente y de recibir lo que legítimamente merece.

Capricornio

Recibirá avisos que aportarán paz, armonía y tranquilidad, especialmente en temas relacionados con trámites, ya sea para iniciarlos, reactivarlos o resolverlos. En el hogar, podrían surgir cambios importantes como mudanzas, remodelaciones o mejoras en la comunicación familiar.

Acuario

Comenzará la semana con múltiples responsabilidades y una gran dosis de creatividad. Se le presentarán ideas para implementar innovaciones en el ámbito profesional, acompañadas de buenas noticias que aportarán alegría y satisfacción.

Piscis

No deberá tomar decisiones influenciadas por terceros. Neptuno en Aries impulsa a actuar con determinación y a hacer que las cosas sucedan. Es un momento ideal para proyectos laborales y profesionales, evitando distracciones como chismes o energías negativas.

