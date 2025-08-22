El ambiente dentro de La Casa de los Famosos México 2025 está más tenso que nunca con el desarrollo de la cuarta semana. La expectativa crece a medida que se aproxima una nueva gala de eliminación, considerada por muchos como una de las más reñidas hasta ahora, ya que gran parte de los concursantes han sido nominados.

Conforme avanza la competencia, el número de filtraciones también aumenta. En redes sociales ya circulan listas no oficiales y encuestas que intentarían predecir quién será el siguiente en abandonar el programa.

¿Quiénes están nominados esta semana?

Durante la cuarta ronda de nominaciones, estos son los participantes que se encuentran en riesgo de ser eliminados:

Alexis Ayala

El Guana

Priscila Valverde

Abelito

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Mariana Botas

Shiky

Filtraciones apuntan a posibles eliminados

El próximo domingo se llevará a cabo la esperada gala de eliminación. Mientras tanto, son cada vez más los fans que comparten sus votos en plataformas digitales y realizan encuestas para anticiparse al resultado.

Según los primeros datos recogidos por el canal Vaya Vaya, el duelo por permanecer en la competencia se estaría cerrando entre Mariana Botas y Shiky, quienes obtienen los niveles más bajos de apoyo por parte del público.

En contraste, nombres como Abelito, Mar Contreras y Alexis Ayala se ubican entre los más votados para continuar, seguidos de cerca por El Guana, Dalilah Polanco y Priscila Valverde, quienes también muestran buena aceptación.

¿Qué factores juegan en contra de Mariana Botas?

Al inicio del programa, Mariana Botas figuraba entre las favoritas. Sin embargo, su vínculo con Ninel Conde, así como algunos comentarios polémicos dirigidos a otros integrantes del grupo, habrían causado un declive en su popularidad. En redes sociales, varios usuarios han señalado aspectos como su tono de voz, interrupciones frecuentes en las conversaciones y su aparente insistencia por acercarse a Aldo de Nigris, como causas del descontento.

Shiky, en riesgo por bajo perfil

Por otro lado, Shiky enfrenta una situación distinta. Aunque ha mantenido un comportamiento más discreto, su falta de notoriedad en el mundo del espectáculo y ciertas actitudes dentro de la casa han generado incomodidad entre sus compañeros, lo que también se refleja en el escaso respaldo del público.

¿Por qué esta eliminación es tan esperada?

El cuarto proceso de eliminación ha captado la atención de los seguidores del reality debido al choque de opiniones sobre quién debería salir. Mientras algunos espectadores celebran la posible salida de Mariana Botas, argumentando que “contamina el ambiente de convivencia”, otros opinan que Shiky no ha logrado conectar con la audiencia y, por tanto, debería ser el siguiente eliminado.

BB