Mhoni Vidente lanza cruel predicción para la era de virgo, ¿temblará en septiembre?

Con el inicio del tránsito solar por Virgo, que se extenderá hasta el 22 de septiembre, Mhoni Vidente ha lanzado una serie de advertencias sobre acontecimientos de gran impacto a nivel global. La astróloga y tarotista sostiene que este nuevo periodo traerá consigo alteraciones importantes tanto en la naturaleza como en la geopolítica mundial.

En uno de sus recientes mensajes difundidos por YouTube, la reconocida vidente aseguró que durante este ciclo astrológico se manifestarán eventos que transformarán el rumbo de diversas naciones.

“Esta constelación domina completamente todos los fenómenos naturales, como sismos, huracanes, golpes de Estado, independencias y cambios de regímenes”, expresó.

Mhoni también explicó que Virgo tiene un efecto particular que impulsa a las personas hacia la introspección, el orden y la transformación personal, pero advirtió que esta misma energía puede generar desequilibrios que se reflejarán en hechos contundentes a escala colectiva. “Se avecinan cosas fuertes”, afirmó, y recomendó a la población mantenerse alerta y preparada.

Terremoto en México

Una de las predicciones más específicas hechas por la psíquica apunta a un sismo de gran magnitud que afectará al territorio mexicano. Según sus visiones, el epicentro estaría ubicado en zonas del sur del país, como Chiapas, Michoacán o Guatemala, y avanzaría en dirección a la capital. “Será de 7.1 o 7.5”, anticipó.

Huracán en el Caribe

En cuanto al clima, la esotérica visualizó la formación de un potente huracán en el mar Caribe, el cual podría tocar tierra entre el 19 y el 21 de septiembre. Este fenómeno natural, según detalló, recorrerá lugares como Jamaica, las Islas Vírgenes y la península de Yucatán. “Impactará entre el 19 y el 21 de septiembre. Hay que protegerse”, subrayó.

Tensiones políticas y movimientos sociales

En el ámbito político, Mhoni predijo el surgimiento de disturbios y confrontaciones en distintos países. Uno de los escenarios que mencionó con mayor claridad fue el de Venezuela, donde aseguró que Estados Unidos tendrá un papel determinante. “Empieza la cacería de brujas para los regímenes dictatoriales en el mundo entero. Unos se harán amigos, como Rusia y China, y otros se harán enemigos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela”, manifestó.

Desastres y tragedias por venir

Además de los desastres naturales, la tarotista advirtió que la era de Virgo estará marcada por sucesos trágicos que sacudirán a la opinión pública. Entre ellos, mencionó el asesinato de una figura reconocida de la música latina y la posible erupción de un volcán que tendría efectos climáticos globales.

