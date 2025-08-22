Así fue la escena que protagonizó Lady Cineteca (VIDEO)

El día de ayer, las redes sociales crearon a una nueva "Lady" bautizada como "Cineteca" por el escenario en el que se dio el acontecimiento.

De acuerdo como lo relata la cuenta @PadronJaramillo en X, el usuario y sus amigos se presentaron en la Cineteca Nacional ubicada en Ciudad de México para ver Eddington, la nueva película de Ari Aster protagonizada por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O'Connell, Austin Butler y Emma Stone. Sin embargo, al final de la proyección hubo un altercado con otras personas que asistieron a la sala.

Al final de la proyección, una amiga de @PadronJaramillo le habría reclamado a una chica por hablar y gritar a lo largo de la función. Esta persona no tomó a bien el señalamiento y perdió el control y comenzó a gritar haciendo ademanes que pudieran ser señal de que la violencia estaba por escalar. Sin embargo, la chica fue controlada por otras dos personas que la acompañaban.

#LadyCineteca 1/4



Mis amigos y yo fuimos esta noche a ver Eddington de Ari Aster a la @CinetecaMexico y, al final de la cinta, una amiga le dijo a otra chica (que habló y gritó durante toooda la función) que dejara de hacerlo y de pronto perdió el control.



Lo que… pic.twitter.com/0ODkwAjIx4— Sebastián Padrón (@PadronJaramillo) August 22, 2025

Por la situación, el sujeto señaló la falta de protocolos de seguridad y atención que existe en la Cineteca ante situaciones de este tipo. De acuerdo a su experiencia, pasaron hasta veinte minutos entre reclamos hasta que se presentó personal de seguridad y cuando este lo hizo, solo hizo el señalamiento aliviado de que no había pasado de las palabras.

Ante ello, el asistente espera que la Cineteca tome en cuenta el suceso y pueda trabajar en protocolos de seguridad que protejan a sus asistentes.

Y fue así como la etiqueta #LadyCineteca comenzó a circular en X desde ayer por la noche.

