La primera escala dejó filas interminables, boletos agotados y una avalancha de fans que llenaron el Estadio GNP Seguros. Ahora, Shakira regresa a la Ciudad de México para una segunda serie de conciertos , con la que pretende repetir o superar aquel fenómeno.

En marzo pasado, y tras 7 años de ausencia, la cantante volvió a pisar los escenarios mexicanos para presentar Las mujeres ya no lloran Tour, la gira más ambiciosa de su carrera. En ese entonces, ofreció 7 conciertos que se convirtieron en auténticos encuentros generacionales.

La acompañaron tanto fans que la siguen desde los 90, cuando su estilo era mucho más rockero y le cantaba a los ladrones, como quienes la descubrieron con sus más recientes éxitos.

5 meses después, la colombiana volverá al mismo recinto de la capital mexicana. En este tiempo, Shakira se ha encargado de sumar a su carrera varios récords importantes. El primero de ellos es que se convirtió en una de las artistas más taquilleras del país.

Hace tan sólo unas semanas, OCESA dio a conocer que la barranquillera superó el millón de boletos vendidos en el país ; un logro que, aunque se dice fácil, ninguna otra cantante latina ha conseguido en una sola gira.

Además, se convirtió en la reina absoluta del GNP al sumar 12 presentaciones en el recinto , superando a otras bandas como Grupo Firme y RBD con 9 y 6 respectivamente, y dejando atrás a Taylor Swift, quien en 2023 dio 4 shows consecutivos.

Claro que, como sucede con todo gran acontecimiento, "La loba" no ha estado exenta de las polémicas. Durante su paso por Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica como Perú, Colombia, Chile y República Dominicana, se vio obligada a cancelar sus shows debido a problemas logísticos, de producción y preocupaciones de seguridad.

La segunda ronda de conciertos de Shakira en la CDMX comenzará el próximo 26 de agosto y se extenderá hasta finales de mes (27, 29 y 30 de agosto).

Sin embargo, antes de dejar la capital ofrecerá un último show para despedirse de su público , el cual está programado para el 18 de septiembre.

Con esta segunda ronda de conciertos, Shakira reafirma su vínculo con México y convierte a la ciudad en uno de los puntos clave de su actual gira.

