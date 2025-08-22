De qué murió Nayeli, la cantante conocida como "La Reina de la Cumbia"

La industria de la música en México recibió una nueva noticia de deceso. Esta vez se trata de la cantante Nayeli Miel mejor conocida como "La Reina de la Cumbia", de acuerdo a información compartida por la familia González Orozco.

Esto dice el comunicado que circula en una publicación de Facebook:

"Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra amada Nayely, conocida con cariño y respeto como 'La Reina de la Cumbia'. Su alegría, talento y carisma iluminaron los escenarios y los corazones de todos quienes la escucharon y compartieron con ella momentos inolvidables. Hoy parte de este mundo dejando un gran legado musical y humano, que permanecerá vivo en cada acorde de cumbia y en cada recuerdo de quienes la amaron y admiraron".

Ante ello, diversos grupos y personalidades del medio ofrecieron sus condolencias y lamentaron la pérdida. Entre los mensajes compartidos en redes sociales se pueden encontrar dichos de grupo Merenglass, grupo Aroma y Alberto Pedraza.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento de Nayeli "La Reina de la Cumbia" no han sido confirmadas. No obstante, trascendió que falleció el pasado 20 de agosto. También es importante rescatar que su última aparición pública fue el pasado julio en un evento musical en el que se presentó en silla de ruedas, sin especificarse si padecía alguna enfermedad.

El caso se une al fallecimiento del vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, y a la reciente muerte de Xava Drago, vocalista de CODA.

