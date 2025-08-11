La segunda temporada de Merlina, el fenómeno de Netflix encabezado por Jenna Ortega, regresa con una primera tanda de episodios cargada de suspenso, enigmas y un nuevo caso sobrenatural que mantiene a los espectadores expectantes.

Estrenada el 6 de agosto y dividida en dos partes, esta entrega profundiza en la atmósfera oscura de la Academia Nevermore, presentando amenazas inéditas, traiciones y vínculos inesperados con el pasado de la protagonista.

Un inicio marcado por una visión inquietante

Tras pasar el verano perfeccionando sus habilidades psíquicas, Merlina Addams vuelve a Nevermore. No obstante, una visión la sacude por completo: la muerte de su amiga y compañera de cuarto, Enid Sinclair (Emma Myers). Este augurio la impulsa a iniciar una intensa investigación que la conduce hasta Willow Hill, un hospital psiquiátrico envuelto en secretos y con nexos directos con los Outcasts.

Mientras avanza la trama, se revelan misteriosas muertes en Jericho, ataques de cuervos y la sombra de acosadores que dificultan la misión de Merlina por salvar a Enid.

CORTESÍA/NETFLIX

Willow Hill y el enigma del programa LOIS

En el centro del misterio se encuentra Willow Hill, donde Tyler Galpin (Hunter Doohan), el temible Hyde de la primera temporada, permanece recluido. Allí, Merlina descubre la existencia de un proyecto oculto: el Long Term Outcast Integration Study (LOIS), que realiza experimentos para explotar las habilidades de los Outcasts.

La investigación revela que muchos de ellos, dados por muertos, siguen con vida como sujetos de prueba en el hospital . Entre ellos podría encontrarse Ofelia, la supuesta hermana menor de Morticia, también dotada de poderes psíquicos.

El regreso de Marilyn Thornhill y un caos inesperado

En un giro imprevisto, Marilyn Thornhill (Christina Ricci) reaparece en Willow Hill con el pretexto de ayudar a la doctora Fairburn con Tyler. Sin embargo, su verdadero objetivo es liberar al Hyde para que se vengue de Merlina. Durante un alboroto en el hospital, Thornhill consigue su propósito, pero Tyler, reacio a volver a estar bajo su control, termina atacándola y huyendo. Su aparente muerte queda en duda, abriendo la posibilidad de que regrese.

La verdadera antagonista

Aunque todo apunta inicialmente a la doctora Fairburn, la mente maestra tras LOIS resulta ser Judi (Heather Matarazzo), hija de Augustus Stonehearst, fundador del programa. Convertida de “normi” a Outcast por medio de experimentos, controla a los cuervos responsables de las muertes en Jericho y pretende continuar la obra de su padre.

La identidad de Judi queda al descubierto justo cuando Merlina enfrenta a Tyler transformado en Hyde. En la batalla, este la lanza por una ventana, dejándola gravemente herida.

Final abierto y preguntas por resolver

La primera parte concluye con Merlina inconsciente, aunque su supervivencia es segura, ya que habrá segunda parte y una tercera temporada. Sin embargo, surgen múltiples incógnitas:

¿Quién es el segundo acosador enmascarado?

¿Qué papel desempeña Isadora Capri, la nueva profesora de música?

¿Qué secretos guarda Barry Dort, el nuevo director de Nevermore?

A esto se suma la pérdida del libro de Goody Addams, una herramienta crucial para que Merlina mantuviera el control total de sus visiones.

En esta temporada, la familia Addams tiene un peso más relevante. Morticia (Catherine Zeta-Jones), Gómez (Luis Guzmán) y la abuela Hester Frump (Joanna Lumley) aportan pistas sobre el pasado de Merlina. La mención de Ofelia y su posible conexión con Willow Hill sugiere que la trama familiar será clave en el futuro.

Además, la aparición de Lady Gaga como Rosaline Rotwood en la segunda parte promete aportar un giro inesperado al universo de Nevermore.

La segunda parte de Merlina 2 llegará el 3 de septiembre de 2025, con la promesa de resolver los misterios pendientes y entregar más dosis de caos macabro.

BB