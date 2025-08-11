El Gobierno de México, con el objetivo de garantizar precios justos en la distribución de gas LP, ha puesto en marcha el programa Gas Bienestar, gestionado por Petróleos Mexicanos.

Este programa está actualmente en funcionamiento en la Ciudad de México, donde, a través de su cuenta oficial en X (antes conocido como Twitter), Gas Bienestar ha publicado los precios que estarán vigentes del 12 al 16 de agosto.

Estos precios, orientados a apoyar la economía familiar y evitar aumentos no justificados, reflejan el compromiso de proporcionar un energético esencial a costos accesibles dentro de los límites establecidos por la Comisión Nacional de Energía.

Costo del Gas Bienestar en la semana del 12 al 16 de agosto

-Gas en envase de 20 kg: $390

-Gas en envase de 30 kg: $590

-Envase vacío de 20 kg: $1,825

-Envase vacío de 30 kg: $2,240

-Envase de 20 kg con gas: $2,215

-Envase de 30 kg con gas: $2,830

Estos precios se mantienen dentro de los topes máximos establecidos por las autoridades regulatorias, como parte de la estrategia de Gas Bienestar para ofrecer un servicio de calidad con cilindros supervisados y sellos de garantía que aseguren el 100% del contenido.

¿Cómo pedir Gas Bienestar?

Solicitar el suministro de Gas Bienestar es un proceso sencillo y accesible. A través de su cuenta de X, este programa informó que la única manera de solicitar la venta de cilindros es por pedido.

La empresa, que opera con camiones equipados con tecnología avanzada para garantizar seguridad y localización, invita a los consumidores a contactar al centro de ayuda al número 800 427 2222 para cualquier consulta o servicio.

X/@GasBienestar_MX

YC