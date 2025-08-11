Maluma detiene concierto para regañar a fan que llevó a su bebé | VIDEO

El cantante colombiano se encontraba dando un espectáculo agendado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México referente al PRETTY DIRTY Tour, cuando decidió parar la música y dar un discurso que ha generado diversas conversaciones en redes sociales. El músico habría notado la presencia de un niño que se encontraba en los brazos de su madre en las primeras filas del recinto. Situación que no le pareció correcta al artista.

De inmediato, Maluma confrontó a la espectadora respecto a la presencia del pequeñito. La madre al darse cuenta de que era la protagonista del diálogo al parecer intentó moverse rumbo al escenario, pero el músico tenía otras intenciones. "No lo traigas (al niño), déjelo ahí. Con todo respeto" advirtió el cantante en el micrófono.

"¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo. La verdad es un acto de irresponsabilidad de usted. Lo ha estado meneando así como si fuera un juguete y ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto ya que soy papá y nunca debería traer a un niño a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consiente" sentenció Maluma.

El discurso y la situación no ha estado excenta de polémica. Si bien muchos usuarios de redes sociales celebraron la intervención del artista colombiano, algunos otros se posicionaron a favor de la madre y otros más aseguraron que la responsabilidad en este tipo de situaciones debería recaer en la seguridad del Palacio de los Deportes y el resto de espacios para atender eventos musicales.

En ese sentido, a través de una nota de usuarios de X, se señala que el ruido en un concierto puede superar los 120dB. Mientras que el nivel maximo al que un niño debería de estar expuesto es de 70dB.

