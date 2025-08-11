Lunes, 11 de Agosto 2025

Entretenimiento |

Así lució el concierto de Marilyn Manson en San Luis Potosí (FOTOS)

Miles de personas asistieron a la Fenapo para ver al artista en medio de una polémica respecto a su presencia

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Marilyn Manson se presentó en San Luis Potosí ante más de 200 mil personas. ESPECIAL / FACEBOOK Ricardo Gallardo Cardona

El artista estadounidense dio su espectáculo pese a la polémica en torno a su presencia. ESPECIAL / FACEBOOK Ricardo Gallardo Cardona

El evento alcanzó su aforo máximo e incluso hubo personas que se quedaron fuera. ESPECIAL / FACEBOOK Ricardo Gallardo Cardona

Marilyn Manson se presentó ayer domingo en la Fenapo. ESPECIAL / FACEBOOK Ricardo Gallardo Cardona

Todo un éxito el concierto gratuito de Marilyn Manson en San Luis Potosí. ESPECIAL / FACEBOOK Ricardo Gallardo Cardona

Los asistentes vistieron atuendos acorde al concierto. ESPECIAL / FACEBOOK Ricardo Gallardo Cardona

El concierto de Marilyn Manson fue multitudinario. ESPECIAL / FACEBOOK Ricardo Gallardo Cardona

Así lució el público que asistió al concierto de Marilyn Manson. ESPECIAL / FACEBOOK Ricardo Gallardo Cardona

Ni las firmas, ni las manifestaciones impidieron que Marilyn Manson se presentara frente a miles de personas en la Feria Nacional Potosina (Fenapo). El controvertido artista estadounidense se presentó en el Foro de las Estrellas ante un público compuesto por la histórica cifra de 205 mil personas en un concierto completamente gratuito. Al menos con respecto a la demanda, el concierto fue todo un éxito luego de que mucha gente no alcanzara un lugar para ingresar.

Desde el anuncio del concierto, diversos grupos ciudadanos manifestaron su rechazo con respecto a la presentación del artista. Se argumentaba que el cantante promovía mensajes contrarios a los valores que debe impulsar un evento público y gratuito. Incluso, se logró recolectar más de seis mil firmas dirigidas al gobierno estatal buscando impedir la presentación. No obstante, el público asistente superó dicho monto por un algo margen de diferencia.

El día de ayer, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, a unas horas de la presentación de Manson, apareció una cabeza de vaca colocada sobre mantas rojas frente a la Catedral Metropolitana. El área fue acordonada y el hecho es investigado, sin confirmación de que se trate de un suceso relacionado con la presentación de Manson.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, realizó un directo en sus redes sociales para transmitir en vivo a Marilyn Manson, luego de que el Teatro del Pueblo se encontrara abarrotado a su aforo máximo.

