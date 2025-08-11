La madre de todas las mentiras es la ópera prima de la cineasta marroquí Asmae El Moudir, quien ofrece una original y conmovedora mirada a su pasado familiar.

La madre de todas las mentiras. ESPECIAL/ALAMEDA FILMS.

En su búsqueda por la verdad, una mujer se enreda en una red de mentiras impuesta por su abuela sobre la historia de su familia e intenta descubrir por qué conserva una sola foto de su infancia.

Como hija y cineasta fusiona la historia personal con la nacional al reflexionar sobre los Motines de Subsistencia en Marruecos de 1981 con un saldo de centenares de muertos, para explorar la relación entre la memoria individual y la colectiva.

Este filme, que sólo se puede ver en las salas de la Cineteca FICG, ganó el premio a la Mejor Dirección dentro de Una cierta mirada del Festival de Cannes, además de otra decena de galardones internacionales.

La madre de todas las mentiras

(Kadib Abyad)

De Asmae El Moudir.

Marruecos-Egipto-Arabia Saudí, 2023.

XM