Horóscopos de Mika Vidente de la semana del 11 al 15 de agosto

Aries

Tu tirada:

3 de Espadas – La Estrella – 9 de Espadas

Querido Aries, entiendo que la semana pasada fue un reto y que superarlo no fue sencillo, pero lo lograste. Era necesario que observaras con claridad a las personas que te rodean y que comprendieras la realidad de ciertas situaciones, aunque el proceso haya sido extraño o incómodo.

Esa sensación actual de “¿y ahora qué podría salir mal?” es solo eso: una sensación. No le otorgues más poder, pues podría convertirse en una realidad no deseada. Reconoce que es una reacción natural después de lo vivido, pero reafírmate: nada saldrá mal. Recupera la esperanza poco a poco, retomando aquellas actividades que te conectan contigo mismo.

Con Mercurio en movimiento directo esta semana, podrás respirar con mayor tranquilidad. La suerte, especialmente en asuntos relacionados con tus vínculos personales, comenzará a fluir de nuevo. Establecerás conexiones desde un lugar más sano y consciente. Recuerda: eres suficiente, mereces lo mejor y es así como deseo verte vibrando.

Se aproxima una semana con nuevos pensamientos que aportarán equilibrio a tu vida. Agradece las etapas que han concluido y recibe con apertura lo que está por venir. No temas asumir responsabilidades ni conocer personas nuevas; el corazón siempre tiene espacio para más experiencias valiosas.

Consejo: Mantente fuerte de mente y espíritu.

Tauro

Tu tirada:

5 de Pentáculos – 4 de Bastos – 2 de Bastos

Querido Tauro, tu tirada revela un panorama muy favorable. Se percibe que has aprendido a desenvolverte con mayor sabiduría en este camino llamado vida. Si has sido cuidadoso con tus finanzas, es posible que al final de la semana recibas una recompensa significativa del universo. De lo contrario, será momento de asumir con responsabilidad las deudas adquiridas, especialmente aquellas previas al último Mercurio retrógrado.

Esta semana todo comenzará a estabilizarse, brindándote la oportunidad de disfrutar más de tu cotidianidad. Conversaciones pendientes, en especial las vinculadas al trabajo, podrían retomarse. Será una etapa propicia para los ingresos, con caminos que se abren y recursos que finalmente llegan a tus manos.

En el hogar, la actividad será notoria; procura mantenerlo ordenado, prestando especial atención a la cocina, pues ello favorecerá la llegada de abundancia. En el ámbito sentimental, si estás soltero, existe la posibilidad de reavivar un vínculo pendiente con alguien que te atrae y te brinda tranquilidad. Si tienes pareja, un paseo o momento de relajación juntos podría fortalecer su conexión.

Protege tu paz interior y no permitas que nada ni nadie la altere.

Consejo: Resiste las tentaciones y mantente firme en tus convicciones.

Géminis

Tu tirada:

El Colgado – El Carro – 5 de Copas

Querido Géminis, sé que este reciente tránsito de Mercurio resultó inusual, pero fue necesario para que reflexionaras sobre todo lo que has logrado. Tu tendencia a vivir intensamente el presente a veces te impide reconocer tus propias victorias, que son muchas y de diferentes tipos. Has crecido y madurado en el plano espiritual, físico, mental y emocional. ¿Ha sido un proceso agotador? Sin duda. Crecer requiere energía y fuerza de voluntad.

Esta semana es momento de ir con calma. El universo te abrirá caminos y, aunque puedan parecer fáciles de recorrer, transítalos con atención, serenidad y reflexión. Será también un periodo algo nostálgico, en el que mirarás al pasado y recordarás a personas o etapas que ya no forman parte de tu vida. Permítete observar esas memorias, como si fueran una película extraña y cautivadora, pero después vuelve al presente.

En el amor, no se vislumbran grandes avances; más bien, se darán encuentros o conexiones breves, que aun así pueden aportar algo positivo a tu ánimo. Es momento de pasar a la acción y no quedarte únicamente en el terreno de las ideas.

Consejo: No elijas el camino más fácil; mantente fiel a lo que de verdad te fortalece.

Cáncer

Tu tirada:

La Templanza – 9 de Pentáculos – As de Espadas

Querido Cáncer, está claro que durante el reciente Mercurio retrógrado supiste mantener la paciencia, incluso con personas que pusieron a prueba tus límites. Lo hiciste bien, aunque en ciertos momentos podrías haberte mostrado más firme.

Esta semana marca el inicio de una nueva etapa económica, caracterizada por la abundancia. Sin embargo, el universo te pedirá que actúes con mayor valentía; cuanto más te atrevas, mejores serán los resultados. El ritmo de estos días será rápido, por lo que necesitarás mantener tu mente enfocada al cien por ciento. No te distraigas con asuntos del pasado ni entregues tu energía a quienes no saben apreciarla.

En el amor, también comenzarás una nueva fase. Ahora te atraerán personas con criterio, inteligencia y madurez, dejando atrás patrones poco sanos. Confía en tus nuevas ideas, pues serán tu mayor distintivo frente a los demás. Si tienes pareja, se aproxima una conversación de gran relevancia para la relación.

Consejo: Socializa un poco más; las conexiones humanas también son parte de tu crecimiento.

Leo

Tu tirada:

6 de Pentáculos – La Luna – La Rueda de la Fortuna

Querido Leo, esta semana tu suerte dará un giro inesperado, marcando una clara diferencia con respecto a la anterior. El universo te recuerda que todo tiene su tiempo y su ritmo; no puedes forzar las circunstancias cuando las señales indican que es momento de pausar. Respetar estos ciclos te evitará tropiezos innecesarios.

Tu magnetismo estará en su punto más alto, y volverás a atraer la atención y admiración de quienes te rodean. Llegarán golpes de suerte importantes, con entradas de dinero y abundancia que desbloquearán lo que Mercurio retrógrado había detenido.

Con la Luna en fase menguante, sentirás una energía suave y optimista que traerá calma a tu corazón. Será una semana de cierres: terminará un ciclo de ilusiones, de alimentar espejismos y de permitir que otros se aprovechen de ti. Esto marcará un antes y un después en tu manera de proyectarte.

Consejo: Avanza con determinación; es el momento de dar pasos firmes hacia lo que deseas.

Virgo

Tu tirada:

5 de Bastos – 9 de Copas – Reina de Pentáculos

Querido Virgo, deja de pensar que estás bajo alguna influencia negativa; no es así. Lo que ocurre es que te exiges demasiado y esperas obtener resultados extraordinarios en muy poco tiempo, pero las cosas no funcionan de esa manera. Enfócate en actuar con amor y dedicación, y verás que los resultados —que llegarán en el momento oportuno— superarán tus expectativas.

Esta semana marca el fin de una etapa de malos hábitos y excesos. Al concluirla, recuperarás mayor consciencia y equilibrio, dejando atrás actitudes impulsivas. No te obsesiones con la perfección; si cometes errores, no pasa nada. Evita compararte con los demás y, si es necesario, retoma tus hábitos saludables para mantener tu bienestar.

En el amor, adoptarás una postura más reservada y controlarás mejor tus emociones. En el ámbito laboral, se presentará una excelente oportunidad de trabajo acompañada de una buena remuneración; aprovéchala.

Consejo: Honra a quienes han sido tus maestros y te han dejado aprendizajes valiosos.

Libra

Tu tirada:

El Mundo – 4 de Espadas – El Loco

Querido Libra, últimamente has adoptado una postura más conservadora en tu forma de pensar. Entiendo que ser rebelde pueda generar cierto temor, pero no permitas que el miedo al juicio ajeno te encierre en tu propio caparazón. Mantente valiente y confiado, pues eso es justamente lo que el universo espera de ti.

Esta semana se presentarán oportunidades para nuevos comienzos. Sentirás una renovación interna y notarás que tu energía, así como tu aspecto, están en su mejor momento. Tus proyectos personales y laborales te darán el impulso y el poder que necesitabas, señal de que todo avanza con éxito.

La lectura indica que no sobrecargues tu agenda, ya que llegarán nuevas propuestas. Espera las señales y, si algo no te convence, tómate un momento antes de aceptar. Concéntrate en lo verdaderamente importante y concluye los pendientes que tienes en curso.

En el amor, si estás soltero, pronto llegará una nueva persona a tu vida. Si tienes pareja, es un momento ideal para renovar y fortalecer sus compromisos. Disfruta de este aire fresco que entra en tu vida.

Consejo: Renueva tu hogar; los cambios externos impulsarán también los internos.

Escorpio

Tu tirada:

7 de Espadas – 7 de Copas – Rey de Copas

Querido Escorpio, esta será una semana agradable y cargada de emociones positivas. Después de que Mercurio retrógrado te dejara sensaciones incómodas, su fase directa llega para brindarte la claridad necesaria para ordenar y comprender tus sentimientos. Podrás cerrar este ciclo con una valiosa experiencia adquirida.

Durante estos días podrías tener sueños reveladores; presta atención a sus mensajes. Muchos de tus malestares físicos están ligados a emociones a las que te has aferrado y no has liberado. Dedica cada día a identificar una emoción, reflexionar sobre ella y dejarla ir.

En el trabajo, se avecinan nuevos proyectos que requerirán que permanezcas completamente presente para dar lo mejor de ti. En el amor, todo se tornará más claro y armonioso, disipando la confusión. Si tienes pareja, será un buen momento para perdonar y retomar la relación desde una perspectiva más madura.

Sentirás un impulso por experimentar aquello que antes no te atreviste a probar; hazlo, pero sin involucrarte demasiado de manera precipitada.

Consejo: Cierra definitivamente los ciclos que ya no te aportan y sigue adelante sin mirar atrás.

Sagitario

Tu tirada:

El Mago – 2 de Espadas – 7 de Bastos

Querido Sagitario, ya que has iniciado ciertos asuntos, no puedes dejarlos inconclusos. Esta semana podrían acumularse responsabilidades, especialmente en el ámbito laboral, pero tienes la capacidad para resolverlas con éxito. No es momento de seguir posponiendo; es tiempo de actuar.

Se presentarán decisiones importantes que deberás tomar con la mente clara. Evita dejarte llevar por emociones intensas que puedan nublar tu juicio. Recuerda que todo tiene solución y que, si en este momento no puedes alcanzarla por ti mismo, lo mejor será pedir ayuda a alguien de confianza.

Mantente atento a los detalles para prevenir problemas, sobre todo en el trabajo. Estos días podrían propiciar encuentros con muchas personas; procura manejar bien tu energía para no sentirte abrumado.

En el amor, será una etapa para reflexionar sobre ciertas conductas. La pasión descontrolada, aunque intensa, puede derivar en caos, por lo que conviene actuar con madurez. En lo económico, sé más responsable con el manejo de tu dinero.

Consejo: No desperdicies tu buena fortuna; cuídala y dirígela hacia lo que realmente importa.

Capricornio

Tu tirada:

El Juicio – Reina de Copas – Los Enamorados

Querido Capricornio, tu tirada es muy alentadora. Esta semana será especialmente positiva y estará llena de noticias importantes. Es muy probable que experimentes un renacer en un amor que creías perdido, aunque no se trata de relaciones pasadas, sino de personas con quienes en su momento no hubo disponibilidad o la comunicación se interrumpió. Estos vínculos inconclusos podrían retomarse.

Además, se te invita a reactivar un proyecto personal, un pasatiempo o alguna actividad que te apasione. Al hacerlo, abrirás nuevas puertas hacia el autoconocimiento, y como bien sabes, quien se conoce a sí mismo es capaz de superar cualquier adversidad y triunfar.

Esta semana también podrías recibir propuestas laborales y noticias de amistades con las que hace tiempo no tienes contacto. Has dejado atrás la resistencia a socializar, lo cual te traerá oportunidades valiosas.

Si estás soltero, prepárate para un período de coqueteo intenso y nuevas conexiones románticas.

Consejo: Permítete fluir y disfrutar de las experiencias que la vida te presenta.

Acuario

Tu tirada:

8 de Copas – El Papa – La Muerte

Querido Acuario, ha terminado ese ciclo repetitivo de vacío emocional que parecía no tener fin. Gracias a que Mercurio finalmente está directo, comenzarás a reconocer que aún existen conexiones sinceras y fuertes en tu vida. Esas relaciones correspondidas merecen toda tu atención, ya sea que sean con personas nuevas o con quienes siempre te rodean.

Estas conexiones te acompañarán durante el resto del año, apoyando tu proceso de crecimiento y transformación. Te ayudarán a conectar con tu lado emocional sin temor al juicio y compartirán sus recursos contigo cuando lo necesites. Honra estas relaciones y cuídalas.

En el ámbito laboral, esta semana se presenta como una oportunidad para replantear y renovar tu situación. Si el lugar donde te encuentras ya no te satisface a pesar de tus esfuerzos, quizás sea momento de buscar un nuevo entorno o una fuente de ingresos distinta.

Prepárate, porque en el amor se aproxima la llegada de alguien maduro y comprometido.

Consejo: Actúa con equilibrio y moderación en todos los aspectos.

Piscis

Tu tirada:

9 de Bastos – 5 de Espadas – Paje de Pentáculos

Querido Piscis, olvida lo sucedido durante Mercurio retrógrado; si te quedas anclado en el pasado, solo te perjudicarás. Esta semana deberás tener especial cuidado con engaños y fraudes, sobre todo en el ámbito económico. Protege tu dinero y no te dejes llevar únicamente por apariencias, ya que podrías salir perjudicado incluso en el amor. Muchas personas buscan aprovecharse de otros.

No te agotes por situaciones fuera de tu control. No puedes salvar a todos, y si no solicitan tu ayuda, es mejor no involucrarte. Esta semana llegará un alivio económico, quizás modesto, pero suficiente para recordarte que todo tiene solución.

Presta atención a posibles cambios de temperatura, pues podrías estar cercano a sufrir algún malestar respiratorio. Ante cualquier duda o confusión, no dudes en consultar o pedir ayuda.

En el amor, se presentarán propuestas orientadas más hacia lo pasional y físico. Si no te encuentras en ese estado de ánimo, es mejor que no te involucres para evitar enamoramientos inoportunos. Ya es momento de poner en práctica lo aprendido y actuar con decisión.

Consejo: El autocontrol será la clave para navegar esta semana con éxito.

