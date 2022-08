La Academia: Nelson es el primer finalista en el reality de TV Azteca

Una semifinal con muchas sorpresas, fue lo que se vivió la noche de ayer en "La Academia", donde estuvo en juego un pase directo a la final, el cual obtuvo de manera sorpresiva el guatemalteco Nelson quien, para el gusto de los cuatro jueces, ofreció interpretaciones desganadas y que dejaron mucho que desear.

Parecía ser un concierto que los jueces Arturo López Gavito, Lola Cortés, Ana Bárbara y Horacio Villalobos iban a disfrutar por el buen nivel de interpretaciones de las y los académicos al inicio del concierto, pero terminó siendo un momento polémico no sólo por haber dejado a Mar fuera de la posibilidad de ser la primera finalista, también por el nuevo desacuerdo entre Lola Cortés y el director de la escuela, Alexander Acha.



El director Alexander Acha explicó que, esta ocasión, se presentarían cuatro temas, que tuvieron que aprenderse con todo y coreografías, algo que ha exigido mucho de los seis alumnos que quedan; además de pasar por tres etapas, la primera serían tres duetos, de los cuales quedarían sólo tres participantes, para luego enfrentarse en presentaciones individuales en una segunda fase, y finalmente los dos últimos alumnos se batirían un duelo por el pase a la gran final.



Como plato fuerte de la noche se anunció la llegada de los OV7 al escenario, pero quienes en realidad aparecieron fueron los seis alumnos acompañados de Aleks Syntek, rindiendo un homenaje a los invitados de esa noche, cantando los temas "Vuela más alto" y "Enloquéceme".



Al terminar su actuación, Yahir les pidió les dieran un consejo a los alumnos y fue Lidia quien les señaló que la perseverancia y el profesionalismo, además de estar conscientes de que en ésta y todas las carreras siempre se enfrentarán a obstáculos, por lo que no debían perder de vista su meta, serían claves para alcanzar sus objetivos; Kalimba agregó que la disciplina es fundamental.

¿Quién fue la o el mejor en desempeñarse?

Esta vez en las críticas los elogios y observaciones sobre la gran artista que es fueron para Mar, que como dijo Pérez Gavito, saliendo de "La Academia" es una de las alumnas que más promete, a Eduardo y Nelson no les fue tan bien como a su compañera. Pero la sorpresa llegó cuando los resultados de los votos del público, pusieron a los dos cantantes en la pelea por el pase a la semifinal dejando a Mar en el camino.

"Lo que no fue no será", fue el tema asignado para Nelson en esta etapa y Eduardo eligió nuevamente un tema del regional mexicano "El amor de su vida", algo que no agradó a los jueces y que lo reflejaron con los gestos de su cara.



Pero, pese a la opinión del jurado, fue nuevamente el público quien decidió quién era el ganador del pase a la final y los 30 mil pesos del premio. Para sorpresas de todos fue Nelson y no Eduardo, quien tuvo mejores críticas pese a que le señalaron que imitó a varios cantantes de banda y perdió su estilo; quien se convirtió en el primer finalista.

Para terminar

Yahir explicó que esa noche no habría expulsados y los puntos se acumularían para el concierto de hoy domingo, del cual saldría el último expulsado y mostró la tabla de posiciones, donde Rubí era penúltima y Eduardo el último.

FS