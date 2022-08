Rubí Ibarra García, quien en 2016 se volvió la quinceañera más famosa de México tras hacerse viral luego de que su papá invitara a todo México a su fiesta de XV años, confiesa que tuvo que ir cinco meses a terapia luego de su fiesta masiva.

Recordemos que por medio de un video, en realidad el papá de Rubí invitaba a toda la comunidad de La Joya, en San Luis Potosí, de aproximadamente 200 habitantes, al festejo de su hija, pero como no aclaró para quién era la invitación todos se dieron por invitados.

La hoy aspirante a cantante, quien participa en el programa "La Academia", confesó en una entrevista con "La Mars Aguirre" (quien también tomó fama de una forma inesperada a través de un video donde explicaba sus razones para abandonar la escuela), que después de hacerse viral y de tener su evento masivo entró en depresión y ansiedad: “Tuve que ir al psicólogo durante cinco meses porque está cab…”.

“Tú me veías bien, pero realmente la cosa estaba mal. (Me pegó) los comentarios de la gente. No estás preparada para algo así”, dijo la joven.

También recordó el momento de cómo fue que se tomó la decisión de grabar ese video que le cambiaría la vida: “Se llegó el día de la sesión de fotos [...] ya nos íbamos a ir para la casa y al fotógrafo se le ocurre decirle a papá por qué no hace un video para invitar a la gente, mi papá no quería, pero el fotógrafo insistió en que se hiciera el video".

Con respecto a su entrada a "La Academia", dijo que su más grande sueño es ser cantante, sin embargo, no quiere que la fama le llegue por casualidad.

¿Cuánto costó la fiesta de Rubí?

Rubí también comentó que el gasto de la fiesta de pronto se incrementó pues solo estaba planeada para 200 invitados, recuerda que se pudo gastar aproximadamente un millón de pesos: “No estoy diciendo que seamos ricos, ahorramos para eso. Mi papá siempre ha sido muy precavido de que cualquier cosita, él lo ahorra”.

MM