Belinda puso un alto a Lupillo Rivera y solicitó a sus abogados implementar medidas de protección frente a la "violencia digital" ejercida por el cantante de regional mexicano.

El intérprete de "Sufriendo a solas" acaba de lanzar en Estados Unidos su libro autobiográfico Tragos amargos: Gloria e infierno de El Toro del Corrido, en el que relata, entre otras cosas, un problema de salud que pondría en riesgo su carrera, detalles de su relación con su hermana Jenni Rivera y su fugaz romance con Belinda.

Esto, sumado a la filtración de un video (aparentemente promocional del libro en el que aparecen Belinda y Rivera), reavivó el debate público sobre su relación, la cual supuestamente duró siete meses, mientras eran coaches en el show La Voz.

En el marco de la carpeta de investigación en curso, la autoridad ministerial decretó medidas de protección en favor de la cantante y actriz, luego de que Lupillo difundiera imágenes y contenidos en redes sociales sin su consentimiento.

Estas conductas, indicó la autoridad, no sólo vulneran la intimidad y la dignidad de Belinda, sino que constituyen una forma de violencia digital y mediática, reconocida en la legislación mexicana como un acto que afecta directamente la integridad psicológica y emocional de todas las mujeres.

El Ministerio Público notificó a Rivera la prohibición de realizar publicaciones, declaraciones o cualquier conducta intimidatoria u ofensiva en contra de la artista, ordenándole además el retiro de los contenidos que actualmente circulan en plataformas y redes.

El cantante tiene además prohibido acercarse o comunicarse con ella.

MV