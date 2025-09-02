Martes, 02 de Septiembre 2025

Mhoni Vidente: Estos son los días de la suerte para cada signo en septiembre

Mhoni Vidente ha compartido los números recomendados para cada signo con el fin de que puedan aprovechar al máximo las oportunidades

Por: Moisés Figueroa

Desde Aries hasta Piscis, todos los signos recibirán una orientación astrológica que les servirá de apoyo para tomar decisiones acertadas a lo largo de septiembre. ESPECIAL

La reconocida astróloga Mhoni Vidente dio a conocer los números de la suerte de cada signo, con el objetivo de que logren aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten durante este mes.

Con el inicio de septiembre, los distintos signos zodiacales se encuentran expectantes por conocer cuáles serán sus jornadas más propicias y cargadas de fortuna, ya que esto puede influir de manera positiva en temas relacionados con el amor, el progreso y la prosperidad.

LEE: Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 1 al 7 de septiembre

Desde Aries hasta Piscis, todos los signos recibirán una orientación astrológica que les servirá de apoyo para tomar decisiones acertadas a lo largo de septiembre.

  • Aries: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25 y 30
  • Tauro: 1, 3, 5, 10, 13, 19, 21, 25 y 29
  • Géminis: 1, 2, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 27 y 30
  • Cáncer: 1, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 23 y 30
  • Leo: 1, 4, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23 y 30
  • Virgo: 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 29 y 30
  • Libra: 1, 5, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27 y 30
  • Escorpión: 1, 4, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 22 y 30
  • Sagitario: 1, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30
  • Capricornio: 1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 y 27
  • Acuario: 1, 6, 7, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 29 y 30
  • Piscis: 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 27 y 30

