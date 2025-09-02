Mhoni Vidente: Estos son los días de la suerte para cada signo en septiembre

La reconocida astróloga Mhoni Vidente dio a conocer los números de la suerte de cada signo, con el objetivo de que logren aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten durante este mes.

Con el inicio de septiembre, los distintos signos zodiacales se encuentran expectantes por conocer cuáles serán sus jornadas más propicias y cargadas de fortuna, ya que esto puede influir de manera positiva en temas relacionados con el amor, el progreso y la prosperidad.

Desde Aries hasta Piscis, todos los signos recibirán una orientación astrológica que les servirá de apoyo para tomar decisiones acertadas a lo largo de septiembre.

Aries: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25 y 30

Tauro: 1, 3, 5, 10, 13, 19, 21, 25 y 29

Géminis: 1, 2, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 27 y 30

Cáncer: 1, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 23 y 30

Leo: 1, 4, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23 y 30

Virgo: 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 29 y 30

Libra: 1, 5, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27 y 30

Escorpión: 1, 4, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 22 y 30

Sagitario: 1, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30

Capricornio: 1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 y 27

Acuario: 1, 6, 7, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 29 y 30

Piscis: 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 27 y 30

MF