En las últimas horas se encendieron las alarmas entre los seguidores de Manuel Mijares, luego de que se diera a conocer que el cantante mexicano habría sido hospitalizado de emergencia debido a un posible riesgo de infarto. La noticia provocó gran preocupación, ya que se trata de una de las voces más queridas de la música en español.

De acuerdo con diversos medios, Mijares fue internado tras presentar malestares relacionados con un cuadro cardiaco. Aunque no se han dado más detalles oficiales, se recuerda que en 2024 el artista ya había enfrentado un episodio similar durante una presentación, cuando un dolor en el pecho lo obligó a ser atendido en un hospital. En esa ocasión, los médicos señalaron que estuvo “a punto de sufrir un infarto”, pero logró recuperarse.

Cambios físicos que generan inquietud

A la preocupación por su estado actual se suma el notorio cambio físico que ha experimentado en los últimos meses. Fotografías recientes muestran que Mijares ha perdido aproximadamente 22 kilos en poco más de dos meses, lo que generó especulaciones sobre su salud. Algunos seguidores han expresado dudas respecto a si este drástico descenso de peso está vinculado con algún tratamiento médico, aunque no existe confirmación de ello.

Nuevos hábitos para cuidar su salud

Fuentes cercanas señalan que, tras el episodio vivido en 2024, el intérprete implementó un estilo de vida más disciplinado, con una dieta estricta y rutinas de ejercicio enfocadas en fortalecer su bienestar. Sin embargo, no hay declaraciones que aclaren si los cambios actuales en su físico están relacionados únicamente con estas medidas.

Hasta este martes 2 de septiembre, ni Manuel Mijares ni su equipo han ofrecido un comunicado oficial sobre su estado de salud. Mientras tanto, sus fanáticos permanecen atentos y envían mensajes de apoyo y pronta recuperación al cantante.

