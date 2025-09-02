Horóscopos de Mika Vidente de la semana del 2 al 7 de septiembre

Aries

Tu tirada:

9 de bastos – Paje de pentáculos – Reina de espadas

¿Quieres liberarte de esa molestia que surge de manera repentina? ¿Deseas dejar atrás la frustración? La clave está en la acción. Necesitas movimiento en tu rutina diaria; al activar tu cuerpo, también se desbloquea tu mente. El tarot señala que aún hay aspectos de ti mismo que desconoces. Esta semana aflorarán recuerdos profundamente guardados en tu interior, y de ahí provienen muchas de tus emociones actuales. Atrévete a observarlos, sentirlos y reflexionarlos. Después, organiza esas emociones y utilízalas como motor para impulsarte a actuar con un propósito claro.

La claridad llegará en estos días, pero es fundamental que dejes fluir tus sentimientos y abandones las excusas. Además, se presentará la oportunidad de colaborar en algo que disfrutas mucho. Quizá la recompensa económica no sea significativa, pero el valor personal que aportará a tu vida será invaluable. Acepta que madurar es necesario para alcanzar aquello que tanto anhelas.

Consejo: No ignores las señales del universo.

Tauro

Tu tirada:

Reina de pentáculos – 7 de bastos – 7 de espadas

El mensaje del universo es claro: confía en tu camino, porque tu sueño es válido y posible. Sin embargo, antes necesitas depurar varios aspectos que aún bloquean tu crecimiento. La raíz de esos obstáculos tiene mucho que ver contigo mismo. En ocasiones te conviertes en tu propio enemigo, algo que nos sucede a todos. Tiendes a pensar que haces más que los demás y, aun así, los resultados no llegan como esperas. Esto ocurre porque actúas constantemente, pero no limpias ni ordenas lo que vas acumulando.

Por ello, esta semana será un tiempo para depurar. Si te resistes a soltar o a ordenar, el universo encontrará la manera de hacerlo por ti. Además, comenzarás a notar las consecuencias de no haber atendido el trabajo espiritual que ya se te había indicado realizar. Ha llegado el momento de aplicar lo que tanto te han aconsejado tus maestros, guías o tarotistas. Avanza con calma, sé compasivo contigo mismo y no te apresures.

Consejo: No ignores las señales del universo.

Géminis

Tu tirada:

El Carro – 10 de bastos – Reina de bastos

Estamos en la semana del eclipse y el tarot te aconseja no bajar la guardia. Continúa avanzando y confía en lo que cada día te vaya mostrando. Si en algún momento no logras resolver una situación de inmediato, como acostumbras hacerlo con tanta rapidez, confía en que más adelante, con calma, podrás encontrar la solución. Si no surge la creatividad o la respuesta en el instante, no te preocupes; probablemente sea porque estás cargando con demasiados pendientes. Aprende a escuchar a tu cuerpo y descansa cuando lo necesites.

Deseas demostrar responsabilidad y compromiso, pero no es justo que te exijas en exceso solo para recibir reconocimiento externo. Estás haciendo las cosas bien; reduce el ritmo cuando sientas cansancio. Esta semana cerrarás un ciclo importante en el que has cultivado buenos hábitos, y comenzarás a ver resultados tanto en lo profesional como en tu energía personal.

Consejo: Disfruta de tus logros, por pequeños que parezcan.

Cáncer

Tu tirada:

3 de pentáculos – La Muerte – 8 de copas

Este eclipse del fin de semana removerá en ti muchas emociones, recuerdos y nostalgias. Sentirás que por fin puedes despedirte de un camino largo que ya cumplió su propósito. Es posible que experimentes pesadez o mal humor durante estos días, pero forma parte del proceso de aceptar que algo terminó su ciclo y ahora debe transformarse en aprendizaje.

Después de esta semana todo comenzará a verse con mayor claridad. Acepta lo que fue, suéltalo y reconócelo como parte de tu recorrido. Ha llegado el momento de convertir la emoción en lección, y la lección en una nueva filosofía de vida. Ya sabes que la realidad depende de tu mente y de la manera en que la expresas; ahora debes transformar tu forma de comunicarte para crear la realidad que deseas. El universo te impulsa a ser más independiente y a cultivar un espíritu rebelde que te permita avanzar con mayor libertad.

Consejo: Viaja hacia donde tu corazón te guíe.

Leo

Tu tirada:

9 de pentáculos – 6 de copas – Caballero de copas

La primera semana de esta temporada de eclipses será relativamente suave contigo. Esto no significa que no habrá ajustes en tu vida, pero la energía se presentará de manera más amable. El tema central será el orden y la reorganización. Tendrás que acomodar tanto lo material, aquello que consideras valioso, como aspectos emocionales o personales.

Será un tiempo para cuestionarte si lo que antes tenía valor en tu vida lo conserva o si ha cambiado. Si algo o alguien ha perdido importancia, colócalo en un lugar distinto, aunque aún no quieras desprenderte por completo. En cambio, si algo o alguien ahora vale más para ti, entonces deberás integrarlo de forma más significativa, otorgándole un lugar más profundo y sagrado que lo meramente material.

Asimismo, reflexionarás sobre el valor del dinero: no se trata solo de acumularlo, sino también de invertirlo con conciencia.

Consejo: No ignores el camino que ya has recorrido.

Virgo

Tu tirada:

4 de pentáculos – El Ermitaño – El Mundo

No es casualidad que en tu lectura hayan aparecido dos arcanos mayores, ya que este eclipse del fin de semana ocurre con la Luna en Piscis, tu signo complementario. Esta energía removerá emociones guardadas y no procesadas. Si tienes asuntos pendientes en tus vínculos, es posible que surjan conversaciones, limpiezas o incluso discusiones que te lleven a aclarar lo que estaba estancado.

Al mismo tiempo, recibirás un reconocimiento por el esfuerzo y la dedicación que has mostrado, especialmente por parte de las personas con las que te relacionas. También se marcan cierres importantes en relaciones o situaciones del pasado que se repetían constantemente. Lo que deba irse, se irá, y con ello llegará una sensación de liberación y de independencia que te recordará tu autosuficiencia.

Procura no obsesionarte con querer resolverlo todo de una sola vez. Tómate tu tiempo y permite que cada cosa ocupe su lugar.

Consejo: Todo vínculo trae un aprendizaje. Reconócelo.

Libra

Tu tirada:

El Diablo – As de espadas – 5 de copas

La temporada de eclipses comienza marcando un tema importante para ti: la necesidad de limpiar y soltar las adicciones y dependencias, incluidas aquellas relacionadas con vínculos tóxicos o recuerdos del pasado que aún te atan emocionalmente. Tu cuerpo comenzará a manifestar las consecuencias de estas cargas, y dependerá de ti decidir si eliges transformarlas o permanecer en ellas. Hazlo por tu bienestar: recuerda que la salud física, mental, espiritual y emocional están profundamente conectadas.

El mensaje central de esta semana es claro: no intentes ocultar tus emociones ni distraerte con obsesiones. Afronta lo que necesitas enfrentar, aunque te cause temor. Será más liberador y transformador que continuar evadiendo la realidad. Asimismo, se te aconseja mantenerte firme y evitar caer en tentaciones; tu fortaleza interior puede más de lo que imaginas.

Consejo: Atrévete a apuntar más alto y sin miedo; eres capaz de llegar a donde deseas.

Escorpio

Tu tirada:

10 de copas – As de copas – 5 de bastos

Este fin de semana habrá un eclipse de Luna llena en Piscis que removerá muchas memorias. Recordarás momentos en los que te sentías en tu mejor versión. No caigas en la idea de que ya no podrás vivir algo similar: sí es posible. Lo fundamental será reorganizar prioridades, depurar recuerdos, ordenar emociones que te distraen, hacer las paces con ellas y enfocarte en tu sueño.

Atención con la sensación de vacío que puedas estar experimentando, porque podría llevarte a vincularte solo para llenar carencias emocionales. Protege tu energía; de lo contrario, podrías terminar agotado después de interacciones vacías. El reto de esta semana es elegir con cuidado con quién te relacionas: decidir desde la nostalgia puede dejarte aún más vacío.

Consejo: No te niegues a ver; afronta la realidad.

Sagitario

Tu tirada:

7 de copas – 8 de pentáculos – La Estrella

No has perdido la buena fortuna, simplemente atraviesas un momento de confusión. Esta semana puede sentirse un tanto repetitiva, pues el trabajo ha ocupado un lugar central en tu vida y te resulta difícil bajar el ritmo. Sin embargo, es importante que aprendas a descansar.

El eclipse de Luna llena en Piscis te invita a reconocer todo lo que ya has logrado y a comprender que con lo que tienes puedes empezar a construir. No se trata de acumular, sino de dar forma a lo alcanzado. Comienza por tu hogar, para materializar y disfrutar tus avances. Incluso podrías iniciar la planeación de una compra importante, aunque lo recomendable en temporada de eclipses es no realizar inversiones grandes, sino organizar, limpiar y preparar.

Al final de la semana llegará un golpe de suerte que renovará tu energía.

Consejo: Ordena tu casa y la energía también se ordenará.

Capricornio

Tu tirada:

3 de espadas – Reina de copas – Sota de copas

Debes comprender que no todo puede salir a la perfección, y eso no significa falta de capacidad, sino simplemente que nada ni nadie es perfecto. La verdadera sabiduría surge al cometer errores y aprender de ellos. Libérate de la presión de hacerlo todo impecable y permítete recorrer el camino con naturalidad. No intentes controlar cada detalle, pues al final lo importante será cómo acomodes y asimiles tus experiencias.

El universo te impulsa cada vez más a socializar y convivir, aunque no siempre sea de tu agrado. Estás descubriendo que tiendes a juzgar con dureza, y ahora comienzas a ver a los demás como seres humanos falibles que, a pesar de ello, logran vivir con ligereza y encontrar la felicidad. Esta perspectiva puede conmoverte y ayudarte a abrir más tu corazón.

Esta semana será propicia para ordenar esas emociones en tu interior y permitirte conectar con una visión más compasiva hacia los demás y hacia ti mismo.

Consejo: Déjate guiar; no seas terco.

Acuario

Tu tirada:

5 de espadas – El Mago – La Fuerza

Si sientes que necesitas aislarte, está bien. A veces es necesario tomar un tiempo para reflexionar y recargarte. Sin embargo, el universo no desea que permanezcas inactivo: crea en tu espacio personal y, más adelante, decidirás si compartes tu trabajo con otros.

En este momento, tu autoestima requiere atención, ya que puede estar debilitada. Es fundamental establecer límites, porque cuando no lo haces tu espíritu se agota y tu confianza disminuye. Fortalecer tu cuerpo esta semana será clave; un poco de actividad física diaria ayudará a incrementar tu seguridad. Pequeñas acciones son suficientes para generar cambios significativos.

Asimismo, el mensaje del universo indica que esta semana es propicia para trabajar con tus manos y cultivar tu fuerza de voluntad. Aprovecha estas oportunidades para valorar tus propias habilidades y creatividad.

Consejo: Nadie posee tu visión; dale el valor que merece.

Piscis

Tu tirada:

2 de copas – 6 de espadas – Paje de bastos

Esta semana estarás muy activo en el ámbito laboral, especialmente con el regreso de Saturno a tu signo. Sin embargo, el tarot aconseja que descanses cuando sientas que has llegado a tu límite. No intentes resolver todo de una sola vez; es más efectivo avanzar con calma.

Si mantienes un vínculo cercano con alguien importante, será necesario revisar prioridades y analizar el papel que esa persona juega en tu vida, evaluando si se alinea con lo que deseas y con la persona que eres ahora, ya que has experimentado cambios significativos desde que la conociste. Aunque los eclipses traen transformaciones, también podrías sentir el deseo de profundizar la relación en lugar de terminarla.

Este es un momento propicio para tu independencia; tu confianza y autoestima se encuentran en niveles muy altos. Aprovecha esta energía para enfrentar retos que antes te daban miedo y establece tu bienestar como prioridad al relacionarte con los demás.

Consejo: Está permitido ser un poco egoísta cuando se trata de cuidarte.

Con información de Mika Vidente.

