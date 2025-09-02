Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, se ha ganado un lugar destacado gracias a su enorme base de usuarios y a su extenso catálogo de series y películas, el cual se renueva constantemente para mantenerse al día con las preferencias del público.

Para ayudar a sus suscriptores a encontrar qué ver, la plataforma ofrece una gran variedad de contenidos y publica cada semana un ranking con las películas más vistas en cada país.

A continuación, te mostramos el Top 10 de las películas más populares en Netflix México.

Las Guerras K-Pop

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales. Ahora, deberán enfrentar al adversario más formidable que han encontrado jamás: una irresistible banda musical de chicos que son demonios encubiertos.

Un Hombre Abandonado

Tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, un hombre se reencuentra con su familia, y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina.

El Club del Crimen de los Jueves

Un grupo detectivesco de jubilados que ama resolver casos antiguos se ve envuelto en un verdadero homicidio en esta divertida aventura criminal basada en una novela.

Caerás

Lilli desconfía del prometido de su hermana, pero cuando un extraño muy atractivo aparece en su vida, se deja atrapar por las garras del deseo.

Mi Amigo Enzo

Un perro relata su historia y las lecciones que aprendió de su dueño, un piloto de carreras que se enamora y forma una familia mientras enfrenta momentos difíciles.

PAW Patrol: La Película

No hay ciudades demasiado grandes ni ladridos demasiado pequeños! Ryder y los intrépidos cachorros enfrentan al ambicioso alcalde Humdinger cuando se apodera de ciudad aventura.

El Hombre del Norte

Un príncipe vikingo emprende una cruenta misión para vengarse de su tío por haberle arrebatado el trono tras asesinar a su padre y raptar a su madre.

Un Amigo Abominable

Una adolescente aventurera y sus amigos emprenden un viaje épico por la China para reunir a un yeti mágico con su familia y huir del enemigo que sigue sus huellas.

Los Desenredos del Amor

Una adolescente enamorada busca conquistar al galán de la escuela alisándose el pelo, hasta que un estudiante recién llegado de Seúl lo cambia todo.

El Cliente

Cuando un niño de 11 años descubre información sobre un asesinato que pone su vida en peligro, pide ayuda a una abogada con un pasado problemático.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC