Mextraordinario en Cuerno

Cuerno Andares realizó la tercera edición de Mextraordinario de la mano del chef Eduardo “Lalo” García, que en esta ocasión fue a beneficio de la asociación Save the Children, quien reconoció al restaurante y a los patrocinadores por su apoyo y compromiso a la causa.

En punto de las ocho de la noche, se recibió a los asistentes, con un cóctel de bienvenida preparado con Don Julio ceniza. Posteriormente, disfrutaron de un delicioso menú de cinco tiempos creado por el chef Lalo García, que muchos acompañaron con un excelente maridaje pensando por Casa Madero.

Máximo, el restaurante del chef Lalo García, fue recientemente reconocido con una estrella Michelin y el menú presentado esta noche no fue la excepción en calidad de sabores. En esta ocasión, el chef Lalo se unió a la cocina abierta de Cuerno para crear un menú irrepetible, que representa su visión profundamente comprometida con el territorio, la tradición y la innovación.

Mextraordinario nace del deseo de Cuerno por compartir el alma de su cocina creando una plataforma de colaboración viva, donde se reconoce a chefs que han transformado la escena gastronómica en recetas extraordinarias con pasión, autenticidad y compromiso.

Evento: Tercera edición de Mextraordinario con el chef Eduardo “Lalo” García. Lugar: Cuerno Andares. Fecha: 21 de agosto de 2025. Patrocinadores: Don Julio 1942 y Casa Madero.

