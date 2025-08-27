Miércoles, 27 de Agosto 2025

Reencuentro de generación: Se reúnen ex-alumnos del Colegio Cervantes Costa Rica

Las reuniones que se realizan cada primer miércoles de cada mes desde hace 50 años, tienen como propósito generar unidad y armonía al mantener vivo el espíritu de hermandad que caracteriza a esta generación

Por: Xochitl Martínez

Julio Acevedo y Eduardo “Chacho” Vergara en la reunión de ex-alumnos del Colegio Cervantes Costa Rica Generación 1962-1975. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de agosto 2025

Jorge González Villanueva. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

José Luis Alarcón Menchaca. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alexander Covarrubias. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Manuel Fuentes, Manuel Franco y Ramón Escutia. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Eduardo “Chacho” Vergara. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimneno

Eduardo Enríquez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luis Trujillo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Salvador Núñez y Humberto Medel. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Rodolfo Corona. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

La generación 1962-1975 del Colegio Cervantes Costa Rica disfrutó de un gran reencuentro en una reunión especial, en la que compartieron una tarde de recuerdos y anécdotas.

El anfitrión –Rodolfo Corona- dio la bienvenida a los invitados con un mensaje de agradecimiento y entusiasmo, en el que resaltó el valor de continuar cultivando estos encuentros que fortalecen los lazos de amistad formados en la vida escolar. Uno de los momentos emotivos fue la presencia del hermano marista Manuel Franco, quien ofreció unas palabras sobre la importancia de los valores familiares, el aprecio por la amistad y el espíritu marista.

Los asistentes gozaron de una grata convivencia, en la que degustaron chiles en nogada, camarones al coco, sopa de médula, hamburguesas de picaña y postre.

Las reuniones que se realizan cada primer miércoles de cada mes desde hace 50 años, tienen como propósito generar unidad y armonía al mantener vivo el espíritu de hermandad que caracteriza a esta generación. Además de ser un preámbulo para la celebración de 50 años de egresados del Colegio Cervantes en octubre próximo.

Evento: Comida de ex-alumnos del Colegio Cervantes Costa Rica Generación 1962-1975.

Lugar: El Fogón del Club Atlas Colomos.

Fecha: 6 de agosto de 2025.

Invitados: Alrededor de 30.

CP

