Humpec: Invierte en el oro verde de México

Humpec, con más de 50 años de experiencia en la agroindustria, se ha consolidado como un referente en la creación de modelos de inversión confiables y accesibles en huertas de aguacate. A través de esquemas respaldados por fideicomiso, la empresa garantiza seguridad, transparencia y rendimientos atractivos desde el primer mes a sus inversionistas.

Humpec. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

Actualmente, Humpec ofrece tres alternativas diseñadas para distintos perfiles de inversionistas:

Compra de huerta de aguacate: Con una inversión desde $750,000 MXN, conviértete en propietario y productor, accediendo directamente a los beneficios de la industria.

Renta de huerta de aguacate: Desde $750,000 MXN recibe flujos de efectivo futuros con la tranquilidad de estar respaldado por un modelo probado.

Humpec Access: Una opción innovadora de inversión en renta de huertas desde $35,000 MXN, ideal para quienes buscan comenzar en el sector agroindustrial con una inversión accesible.

Invertir en aguacates significa participar en un mercado en expansión internacional, con un producto de calidad, alta demanda y un esquema que combina seguridad patrimonial, respaldo jurídico y proyección a futuro.

Humpec

Tel. (33) 18 30 05 30.

Web: www.humpec.com

Facebook: Humpec

Instagram: @humpecmx

LinkedIn: Humpec

YouTube: Humpec

Correo: inversiones@humpec.com

CP