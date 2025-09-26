Viernes, 26 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento | Horóscopos

Horóscopos de HOY 26 de septiembre | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

Por: Elsy Angélica Elizondo

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries 

No te rindas si en el amor no recibes aún lo que esperas. La constancia abre caminos y pronto alguien de tu pasado podría reaparecer, poniendo a prueba lo que sientes. 

Tauro 

Cuida tu trato con quienes amas, porque la dureza puede herir sin querer. No cargues emociones que no te corresponden y evita absorber conflictos ajenos. 

Géminis 

Te encuentras en medio de dudas sobre lo que sientes y hacia dónde dirigir tu corazón. No permitas que historias fugaces te distraigan de lo que realmente deseas en una relación estable. 

Cáncer 

Evita engancharte con personas que solo buscan desequilibrarte. Atiende tu autoestima y tu bienestar, porque lo que proyectes influirá directamente en tus vínculos afectivos. 

Leo 

Recuerda lo que has aprendido del pasado y no idealices a quienes regresan a tu vida. No todas las intenciones son sinceras; escucha a tu intuición antes de abrir la puerta de nuevo. 

Virgo 

En el amor, sé prudente: no entregues tu confianza demasiado rápido. Pronto verás a alguien bajo una nueva luz, lo que cambiará tu manera de relacionarte con esa persona. 

Libra 

Los conflictos familiares pueden afectar tu vida amorosa si te dejas llevar por rumores o comentarios malintencionados. Escucha las señales, incluso las que te llegan en sueños, antes de tomar decisiones. 

Escorpión 

Tus emociones están intensas y puedes sentir resentimiento hacia alguien que te hirió. Esa energía te impulsará a definir qué quieres realmente en tus relaciones y a poner límites claros. 

Sagitario 

No permitas que las tensiones familiares se interpongan en tu vida amorosa. Este es un año de fortuna en lo sentimental: atrévete a soñar en grande con tu pareja o con ese amor que está por llegar. 

Capricornio 

Exige el amor que mereces y no aceptes menos de lo que realmente deseas. El cariño auténtico no se pide: se demuestra. Si no lo recibes, es momento de abrir espacio para alguien que sí lo haga. 

Acuario 

Pon límites a quienes no suman a tu vida emocional y te roban tranquilidad. Tus sueños te revelarán mucho sobre lo que necesitas en el amor y hacia dónde dirigir tus sentimientos. 

Piscis 

Evita dejarte influir por comentarios sobre tu vida sentimental. Concéntrate en lo que sientes y en lo que te hace bien; lo demás no merece tu energía ni tu tiempo. 

Con información de Nana Calistar. 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones