No te rindas si en el amor no recibes aún lo que esperas. La constancia abre caminos y pronto alguien de tu pasado podría reaparecer, poniendo a prueba lo que sientes. Cuida tu trato con quienes amas, porque la dureza puede herir sin querer. No cargues emociones que no te corresponden y evita absorber conflictos ajenos. Te encuentras en medio de dudas sobre lo que sientes y hacia dónde dirigir tu corazón. No permitas que historias fugaces te distraigan de lo que realmente deseas en una relación estable. Evita engancharte con personas que solo buscan desequilibrarte. Atiende tu autoestima y tu bienestar, porque lo que proyectes influirá directamente en tus vínculos afectivos. Recuerda lo que has aprendido del pasado y no idealices a quienes regresan a tu vida. No todas las intenciones son sinceras; escucha a tu intuición antes de abrir la puerta de nuevo. En el amor, sé prudente: no entregues tu confianza demasiado rápido. Pronto verás a alguien bajo una nueva luz, lo que cambiará tu manera de relacionarte con esa persona. Los conflictos familiares pueden afectar tu vida amorosa si te dejas llevar por rumores o comentarios malintencionados. Escucha las señales, incluso las que te llegan en sueños, antes de tomar decisiones. Tus emociones están intensas y puedes sentir resentimiento hacia alguien que te hirió. Esa energía te impulsará a definir qué quieres realmente en tus relaciones y a poner límites claros. No permitas que las tensiones familiares se interpongan en tu vida amorosa. Este es un año de fortuna en lo sentimental: atrévete a soñar en grande con tu pareja o con ese amor que está por llegar. Exige el amor que mereces y no aceptes menos de lo que realmente deseas. El cariño auténtico no se pide: se demuestra. Si no lo recibes, es momento de abrir espacio para alguien que sí lo haga. Pon límites a quienes no suman a tu vida emocional y te roban tranquilidad. Tus sueños te revelarán mucho sobre lo que necesitas en el amor y hacia dónde dirigir tus sentimientos. Evita dejarte influir por comentarios sobre tu vida sentimental. Concéntrate en lo que sientes y en lo que te hace bien; lo demás no merece tu energía ni tu tiempo. Con información de Nana Calistar. EE