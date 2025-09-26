Horóscopo Negro para HOY 26 de septiembre

ARIES (21 marzo-20 abril).

No te juzgues, no te martirices. Como no juzgas los tiempos de los demás, respeta también los tuyos. No pienses tanto, no te enredes. Suéltate, vive, respira.

TAURO (21 abril-20 mayo).

No esperes que todos estén felices con tus decisiones. Más de uno se va a sentir excluido, y sí, te tocará lidiar con envidias y comentarios envenenados. Pero Tauro, esto no va de ellos, va de ti.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

La Luna creciente en Escorpio va a remover lo oculto: personas que no van de frente, envidias, verdades incómodas. Y cuando pase a Sagitario, te obligará a tomar decisiones rápidas: qué vínculos sostienes, qué rutinas cambias, qué vida quieres.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Es posible que este finde tengas que enfrentarte a algo que llevas posponiendo. Un problema pendiente, una conversación incómoda, una decisión que sabes que no puede esperar más. Es momento de dar ultimátums, Cáncer.

LEO (23 julio-22 agosto).

Ten cuidado también con los excesos hacia el final del finde. Y aquí hablamos de todo: gente, planes, trabajo, emociones. Lo que sea que te pases, te puede perjudicar. Aprende a dosificarte, a dar de forma equilibrada, sin dejarte vacío por dentro.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Cuando la Luna pase a Sagitario, notarás la necesidad de reorganizar tu vida, tu espacio y hasta tus hábitos. Ese tránsito te empuja a marcar límites claros y a construir bases firmes para lo que viene.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Puede que un familiar te decepcione o alguien rompa una promesa, y sí, dolerá. Pero en el fondo lo veías venir: la distancia ya estaba ahí. No cedas ante quien es egoísta contigo, ni sacrifiques lo que realmente deseas hacer por miedo a disgustar a alguien.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

La Luna creciente en tu signo te da poder, fuerza y claridad para enfrentarte a lo que sea. Y cuando pase a Sagitario, te empujará a salir, a moverte, a expandirte, a recuperar aire.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

La rabia sale porque llevas tiempo acumulando. Respira, actúa con dientes cuando haga falta, pero recuerda que las decisiones de los demás son de ellos y las consecuencias también.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Cuando la Luna pase a Sagitario, la energía cambiará: será el momento de soltar tensión, de relajar tu mente y de recuperar confianza en que lo que viene, viene para bien.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Acuario, vives tanto en el ahora que a veces no te preguntas si de verdad eres feliz con la vida que llevas. Como si nada terminara de llenarte del todo. Este fin de semana toca hacerte la pregunta que evitas: ¿es esta la vida que quieres o solo estás matando el tiempo?

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Este finde habrá momentos en los que te sientas lento, apagado, como si todo te costara el doble. Acéptalo y no luches contra eso. Usa ese parón para replantearte lo básico: cómo te cuidas, qué comes, qué rutinas sigues, a quién dejas entrar en tu espacio.

Con información del Horóscopo Negro.

