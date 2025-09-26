La astróloga Mhoni Vidente comparte lo que señalan las cartas del tarot para este viernes 26 de septiembre. Las energías estarán enfocadas en la abundancia y los asuntos económicos. Conoce qué augura tu signo zodiacal y de qué manera puedes sacar provecho de las oportunidades del día.

Aries

El tarot te muestra la carta del Mundo, que simboliza el cierre de etapas. Es momento de dejar atrás lo que ya no aporta y buscar un empleo mejor remunerado o negociar mejores condiciones en tu trabajo actual. También se anuncia la llegada de dinero extra, el cual será propicio para destinarlo a estudios o compras duraderas.

Tu liderazgo natural te abrirá puertas para concretar acuerdos y avanzar en lo profesional. Mantén la discreción respecto a tus logros y aléjate de los rumores en el entorno laboral.

Tauro

El Juicio marca el final de dificultades económicas. Viejas gestiones legales o herencias podrán resolverse, y un pago inesperado podría llegar en estos días.

Además, los encuentros laborales y los cambios en figuras de autoridad te favorecen. El tarot te aconseja apostar por tu propio negocio y cuidar tu energía de las envidias. Procura evitar exageraciones y enfócate en mantener la estabilidad.

Géminis

Con la carta del Emperador, esta semana requiere disciplina. Si te concentras en lo esencial, consolidarás un proyecto que te brindará ingresos constantes. El tarot señala que una persona con poder te ofrecerá una propuesta laboral de gran relevancia. No dejes inconcluso lo que inicies.

Cáncer

La Estrella alumbra tu vida económica. Confía en tu intuición y atrévete a tomar decisiones firmes. Se avecina una oferta inesperada capaz de transformar tu situación financiera. Las cartas aconsejan cuidar tu equilibrio emocional para no bloquear el éxito que está por llegar.

Leo

La carta de la Fuerza te otorga el impulso para renegociar deudas y mejorar tus finanzas. Tu magnetismo personal será decisivo al momento de cerrar tratos. El tarot indica que un proyecto artístico o creativo podría generarte ganancias. No desaproveches esa oportunidad.

Virgo

El Sol aparece para darte claridad en asuntos monetarios. Es un buen día para organizar tus finanzas y planear inversiones. Una persona cercana te tenderá la mano para resolver un conflicto económico. El tarot te sugiere confiar en tu capacidad de análisis.

Libra

La Justicia marca la necesidad de equilibrio. Controla los gastos superfluos y atiende lo más importante. El tarot anuncia la llegada de un pago pendiente o la resolución favorable de un proceso legal.

Escorpio

La Muerte, lejos de ser negativa, indica transformación. Es tiempo de modificar tu estrategia económica y abrirte a nuevas posibilidades. Las cartas advierten que un nuevo ciclo en el terreno laboral te brindará crecimiento y estabilidad.

Sagitario

El Carro es señal de dinamismo y decisiones rápidas. Una inversión de riesgo podría ser productiva. El tarot sugiere que viajes o vínculos con el extranjero representen un camino hacia mayores ingresos.

Capricornio

La carta del Diablo llama a la precaución en lo económico. Mantente alerta frente a fraudes o promesas engañosas. El tarot recomienda revisar con cuidado cada contrato. La recompensa llegará gracias a tu esfuerzo constante.

Acuario

La Templanza te invita a cultivar la paciencia. Aunque el dinero tarde en fluir, terminará llegando. Una alianza creativa se perfila como tu principal fuente de ingresos en el futuro, según indican las cartas.

Piscis

La Luna es una invitación a escuchar tu intuición. Recuerda que no todo lo que luce es oro. El tarot revela que una idea que parecía poco provechosa puede sorprenderte con buenos resultados si la trabajas con confianza.

Con información de Mhoni Vidente

