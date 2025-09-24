Kermesse Campo Azul: Celebra con éxito la cuarta edición de esta gran fiesta mexicana

El Ex Convento de San Teresa, en el corazón de Guadalajara, fue el escenario perfecto para la cuarta edición de la Kermesse Campo Azul, que reunió a más de 300 invitados entre aliados, clientes, proveedores y embajadores de la marca.

Irma González, Gabriela Manzo, Maryha Ávila, Ana López Orozco, Mónica Sahagún y Ruth González Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Nazira Mora. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Kermesse Campo Azul. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Con looks estilo Mexican Western, los asistentes disfrutaron de una noche llena de tradición mexicana con antojitos típicos, juegos, talleres, karaoke y la llegada de los carismáticos charros metálicos. La música en vivo y el DJ pusieron el ambiente, mientras en las barras se servían cocteles con las etiquetas de Tequila Campo Azul, entre ellos Cantaritos, Margarita 1940, Tequila Gin y Campo Azul Mix.

Nadia Tamez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Kermesse Campo Azul. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Leslie Lecortouis. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Kermesse Campo Azul. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Producido en los Altos de Jalisco, cuna del mejor agave, Tequila Campo Azul es un referente de autenticidad mexicana. Su calidad ha sido reconocida con medallas en competencias internacionales, consolidándolo como una marca que combina tradición, maestría y un espíritu auténtico que conquista los paladares de quien lo prueba.

Evento: Kermesse Campo Azul. Fecha: Viernes 19 de septiembre. Lugar: Ex Convento de Santa Teresa. Cita: 9:00 pm

Kermesse Campo Azul. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Jorge Coronado, Leslie Lecortouis, Oscar Naveja, Iris Pau, Diego Moncada. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno