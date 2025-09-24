Kermesse Campo Azul: Celebra con éxito la cuarta edición de esta gran fiesta mexicana

El Ex Convento de San Teresa, en el corazón de Guadalajara, fue el escenario perfecto para la cuarta edición de la Kermesse Campo Azul, que reunió a más de 300 invitados entre aliados, clientes, proveedores y embajadores de la marca.Con looks estilo Mexican Western, los asistentes disfrutaron de una noche llena de tradición mexicana con antojitos típicos, juegos, talleres, karaoke y la llegada de los carismáticos charros metálicos. La música en vivo y el DJ pusieron el ambiente, mientras en las barras se servían cocteles con las etiquetas de Tequila Campo Azul, entre ellos Cantaritos, Margarita 1940, Tequila Gin y Campo Azul Mix.Producido en los Altos de Jalisco, cuna del mejor agave, Tequila Campo Azul es un referente de autenticidad mexicana. Su calidad ha sido reconocida con medallas en competencias internacionales, consolidándolo como una marca que combina tradición, maestría y un espíritu auténtico que conquista los paladares de quien lo prueba.