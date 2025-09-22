El Alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, rindió su Primer Informe de Gobierno y sostuvo que el balance de su gestión es positivo.

"Es un hecho sin precedentes, nosotros hicimos 100 compromisos de campaña ante notario público, el día de hoy venimos a traer al notario número uno de tequila que hizo una fe de hechos de cada uno d los compromisos que íbamos cumpliendo este primer año cumplimos 60 por ciento de compromisos", afirmó.

Destacó los resultados en materia de seguridad pública con una disminución sin precedentes de homicidios dolosos y robos a vehículos.

Añadió que en el primer año se priorizó la inversión en seguridad pública y el próximo año será la obra pública, programas sociales y apoyo a la educación.

El primer edil presentó ante el Honorable Cabildo y la ciudadanía su Informe donde subrayó que el objetivo central de su administración es "gobernar con honestidad, cercanía y resultados, siempre pensando en el pueblo y para el pueblo".

Rivera Navarro aseguró que, pese a las adversidades, la transformación de Tequila avanza y el próximo año se redoblarán esfuerzos y se duplicará la inversión en programas sociales, ampliar infraestructura en comunidades e impulsar aún más la seguridad pública.

"A Tequila lo guía la dignidad y los valores de la Cuarta Transformación. No tengan duda: seguiremos trabajando incansablemente por el futuro de nuestro pueblo. No les voy a fallar", afirmó el presidente municipal.

