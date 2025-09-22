El Alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, rindió su Primer Informe de Gobierno y sostuvo que el balance de su gestión es positivo."Es un hecho sin precedentes, nosotros hicimos 100 compromisos de campaña ante notario público, el día de hoy venimos a traer al notario número uno de tequila que hizo una fe de hechos de cada uno d los compromisos que íbamos cumpliendo este primer año cumplimos 60 por ciento de compromisos", afirmó.Destacó los resultados en materia de seguridad pública con una disminución sin precedentes de homicidios dolosos y robos a vehículos.Añadió que en el primer año se priorizó la inversión en seguridad pública y el próximo año será la obra pública, programas sociales y apoyo a la educación.El primer edil presentó ante el Honorable Cabildo y la ciudadanía su Informe donde subrayó que el objetivo central de su administración es "gobernar con honestidad, cercanía y resultados, siempre pensando en el pueblo y para el pueblo".Rivera Navarro aseguró que, pese a las adversidades, la transformación de Tequila avanza y el próximo año se redoblarán esfuerzos y se duplicará la inversión en programas sociales, ampliar infraestructura en comunidades e impulsar aún más la seguridad pública."A Tequila lo guía la dignidad y los valores de la Cuarta Transformación. No tengan duda: seguiremos trabajando incansablemente por el futuro de nuestro pueblo. No les voy a fallar", afirmó el presidente municipal.MF