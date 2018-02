"Karla, por favor, esto tienes que aclararlo"

El destape del abuso sexual dentro de la industria del entretenimiento en México se venía gestando desde el 27 de octubre del 2017 cuando la actriz Karla Souza reveló al periodista Javier Poza que ella había sido víctima de acoso por parte de un director, en México, al inicio de su carrera: “Fue por el año 2004 o 2005 cuando ocurrió”, señaló vía telefónica.

En aquella ocasión compartió que pensaba dar a conocer su caso y que buscaría tener el testimonio de otras actrices que hubiesen pasado por la misma situación con el objetivo de acabar con los abusos; aclaró que no estaba segura de dar nombre y apellido del abusador. Y el día llegó…

El martes, sin destapar la identidad del agresor, Souza comentó que fue víctima de una violación por parte de un director mexicano; las especulaciones sobre el nombre del agresor no se hicieron esperar… Y fue en la noche del mismo día que Televisa lanzó un comunicado, en el cual, de forma implícita, acusó al director de “Héroes del Norte” —Gustavo Loza—de ser el culpable de la agresión de la protagonista de “Nosotros los nobles”. Como consecuencia de lo anterior, la televisora señaló que rompía toda relación con el actual director de su programa estrella: “40 y 20”.

Ayer, Loza —quien actualmente está fuera de la Ciudad de México, pues está filmado la serie “Run Coyote Run” para Fox— se defendió; primero, con un comunicado en el que se deslindó de todas las acusaciones de la televisora; más tarde declaró que él tienen una “relación muy buena, muy cercana (con Karla Souza); hemos trabajado juntos en distintos proyectos… nuestra relación siempre ha sido muy buena y lamento lo que le pasó a Karla”, comentó vía telefónica al noticiero de Carmen Aristegui.

Agregó que le tomó por “sorpresa las acusaciones de Televisa, cuando ni siquiera la afectada me ha señalado, me parece muy irresponsable (de parte de Televisa)… Soy inocente, no entiendo estas acusaciones, me queda claro que me quieren linchar (Televisa)”.

Asimismo, el director de “Paradas continuas” compartió que tuvo un romance con Karla Souza: “Llegué a tener una relación sentimental con Karla, nunca lo comenté porque es algo privado. El que no se haya dado a conocer esa relación no me hace un violador. La relación fue en 2010, duró bastantito”. Detalló que salieron durante la primera temporada de “Los Héroes del Norte”, programa al que la invitó a trabajar después de conocerse en el Festival de Cine de Guadalajara (FICG).

Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de @NTelevisa_com y de @DeniseMaerker quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @KarlaSouza7 lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente. — Gustavo Loza (@gusloza) 21 de febrero de 2018

Añadió que lamenta profundamente y “condeno la situación por la que atraviesa mi querida amiga Karla, entiendo su sentir y le ofrezco mi apoyo incondicional, como a toda mujer que haya sido violentada física y/o psicológicamente. No sobra decir que me une un profundo cariño, respeto y admiración hacia Karla y hacia su familia desde hace muchos años”.

Pide que revele al agresor

Ante la campaña de linchamiento que ha tenido Loza, éste pide a Karla Souza que diga el nombre de la persona que la violó en los inicios de su carrera: “Le pido respetuosamente que aclare esta situación ante los medios de comunicación, mencionando el o los nombres de sus agresores y en su caso presente las denuncias que procedan, para que estos lamentables y reprobables hechos de los cuales ha sido víctima no queden impunes”, puntualizó Loza.

Aclaró que después de que se dio a conocer su nombre como el presunto agresor, “inmediatamente le escribí a Karla para preguntarle qué está pasando y nada, simplemente no se ha comunicado conmigo; le mandé un mensaje en el que le dije ‘Karla, por favor, esto tienes que aclararlo’; pero no me toma la llamada”, agregó.

¿Qué dice Karla?

Si bien Souza no ha dado declaraciones —hasta el cierre de esta edición — acerca de las acusaciones que hizo Televisa sobre Loza, ella reapareció ayer en Twitter y publicó un mensaje para mostrar su orgullo luego de ser parte del movimiento “Time’s Up” para luchar contra el acoso sexual. “Me siento orgullosa de unirme solidariamente a mis hermanas de México y a mujeres alrededor del mundo cuyas voces estás siendo finalmente escuchadas y diciendo #TimesUp”, escribió la actriz mexicana.

Me siento orgullosa de unirme solidariamente a mis hermanas de México y a mujeres alrededor del mundo cuyas voces estás siendo finalmente escuchadas y diciendo #TIMESUP. — Karla Souza (@KarlaSouza7) 21 de febrero de 2018

Silencio de Souza genera suspicacias

Álvaro Curiel, uno de los primeros directores que trabajó con Karla Souza en “Los Héroes del Norte”, considera que los señalamientos de la actriz podrían servir para que los abusadores vean las consecuencias de las cuales podrían ser objeto; aunque también comentó que mientras la protagonista de “Nosotros los nobles” no dé el nombre de quién la “violó”, habrá suspicacias sobre todos quienes colaboraron con ella en sus inicios: “Ya más de un diario de circulación nacional se acercó para buscar nombres, listas negras, y buscar fechas y eventos para poder hacer acusaciones a diestra y sobre todo siniestra. ¿Quieren proteger a Karla de verdad, o quieren los medios hacer de esto la venta de sus próximos su meses?”, cuestionó.

"Yo no merezco la menor suspicacia, evidentemente me ofendo aunque la lista es mucho más grande, una lista llena de colegas que nada tienen que ver tampoco con este asunto. No tengo por qué aceptar que me toca pagar por los pecados de nadie. Punto...”, concluyó.

Más víctimas del #MeToo mexicano

Al igual que Karla Souza, Paola Núñez (en la foto) y Stephanie Sigman revelaron haber sufrido acoso sexual por parte de productores de cine. Paola, en particular, afirmó que contrario a su compañera Souza, el intento de abuso sexual nunca fue directo; no obstante, el productor la hizo sentir en deuda por conseguirle el proyecto cinematográfico: “Me hizo sentir mala actriz, me hizo sentir más desesperada”.

Compartió que éste la citó a las 10:00 de la noche en su oficina: “En ese momento él quiere, efectivamente (pensé), este es un acoso sexual y voy a perder la oportunidad de mi vida, me sentí tan culpable porque no estaba 100% segura; bueno, ahora estoy 100% segura de qué es lo había pasado”, explicó la actriz.

Aseguró que esta persona nunca la tocó, y que por esta razón siempre dudó que fuera abuso; declaró que el productor, del que nunca dijo su nombre, también le pidió que se tomara algunas fotografías sin ropa, ya que la película iba a tener algunos desnudos. Finalmente, y tras vivir momentos incómodos, Paola optó por renunciar al papel, pues no aguantó la presión psicológica.

“Me quieren linchar”

El cineasta y productor Gustavo Loza habló del papel que ha tenido Televisa en el escándalo de agresión sexual que reveló la actriz Karla Souza. “No iba a salir gratis mi salida de Televisa”, declaró Loza a un programa radiofónico.

Loza insinuó que la medida tomada por Televisa sería una represalia por no haber querido seguir trabajando con la empresa.

Dijo que en alguna ocasión la televisora intentó comprarle su empresa productora, pero él se negó y después de haberle dado programas como “Los Héroes del Norte” y “40 y 20”, ahora se encuentra muy bien trabajando con Fox.

“Yo le había entregado más de nueve años de proyectos, nunca he tenido un solo tema con ellos, pero hace tres o cuatro años me quisieron comprar mi empresa —Adicta Films— a lo cual me negué, tal vez no les gustó y luego me quisieron asociar comprándome el 51%, lo cual es lo mismo”.

“Esto me costó dos años de veto con Televisa, me cancelaron tres proyectos que teníamos en puerta: uno filmándose, otro a semana de comenzarlo y otra construyendo una escenografía, hasta que finalmente volvieron a hablar conmigo”, recordó.

“A últimas fechas me negué a hacer una serie con ellos, porque no convenía a mis intereses, ni económicamente ni en cuanto a derechos de autor ni mucho menos, porque ando trabajando con una compañía muy seria la cual me ha dado todo el lugar y respeto, que es Fox. No sé si eso haya detonado estas cosas (la acusación de Televisa)”, apuntó.

“No se vale que pretendan acabar con una persona íntegra que ha entregado proyectos exitosos y de manera honesta”, dijo.

Recibe apoyo

Los actores Juan Ignacio Aranda, Elizabeth Valdés y Oswaldo Zárate; el director Batán Silva (”El viaje de la Nona”) y la conductora Claudia Lizaldi se han pronunciado a favor de Gustavo Loza.

Esto en la cuenta de Facebook del director, quien por esa vía hizo pública su postura luego de que Televisa anunciara rompimiento de relaciones tras las acusaciones de violación hechas por la actriz Karla Souza.

Souza no ha dicho nombre de su atacante, pero la televisora informó que tras una investigación preliminar, rompía relaciones con Loza, quien no es su empleado, pero han colaborado juntos.

Por lo pronto, Aranda ("El crimen del Padre Amaro”) escribió: “Me sorprende mucho que ante tal declaración, tan detallada y pormenorizada, Karlita no haya denunciado también al violador y así no dar paso a especulaciones”.

El director Batán Silva ("El viaje de la Nona”) le mandó fuerza, esperando que todo se arregle pronto.