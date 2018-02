Gustavo Loza recibe apoyo de actores y amigos

Los actores Juan Ignacio Aranda, Elizabeth Valdés y Oswaldo Zárate; el director Batán Silva ("El viaje de la Nona") y la conductora Claudia Lizaldi, se han pronunciado a favor de Gustavo Loza.

Esto en la cuenta de Twitter del director, quien por esa vía hizo pública su postura luego de que Televisa anunciara rompimiento de relaciones tras las acusaciones de violación hechas por la actriz Karla Souza.

Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de @NTelevisa_com y de @DeniseMaerker quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @KarlaSouza7 lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente. — Gustavo Loza (@gusloza) 21 de febrero de 2018

Souza no ha dicho nombre de su atacante, pero la televisora informó que tras una investigación preliminar, rompía relaciones con Loza, quien no es su empleado, pero han colaborado juntos por varios años.

Aranda ("El crimen del Padre Amaro") escribió:

"Me sorprende mucho que ante tal declaración, tan detallada y pormenorizada, Karlita no haya denunciado también al violador y así no dar paso a especulaciones".

"Televisa se convierte en juzgador y determina sin razones. Animo y lo mejor para ti. Admiro tu carrera y te felicito por el inmediato deslinde. Estoy encabronado por esta situación penosa y delicada para ti".

El director Batán Silva ("El viaje de la Nona") le mandó fuerza, esperando todo se arregle pronto.

Con mención en "like" al comunicado se encuentran Elizabeth Valdéz ("Corazón indomable" y "Cachito de cielo"), el escritor Juan Meyer ("Paradas continuas"), entre otros, y con corazón el compositor de cine, Eduardo Gamboa.

AO