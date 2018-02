Televisa rompe con Gustavo Loza tras acusaciones de Karla Souza

La empresa mexicana Televisa informó que ha roto su relación laboral con el director de cine y televisión Gustavo Loza, tras supuesto abuso sexual a la actriz Karla Souza.

"Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación laboral con el señor Gustavo Loza", expresó la televisora a través de un comunicado.

Añadió que incluso, será cancelado cualquier proyecto en marcha que contemple la participación del realizador.

Comunicado sobre tema relacionado con la denuncia de Karla Souza pic.twitter.com/SZAlVdktpX — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) 21 de febrero de 2018

"El señor Loza no es empleado de Televisa, pero sí ha colaborado con proyectos de la empresa", se especificó en la misiva.

Con lo anterior, Televisa manifestó su solidaridad hacia la también productora de cine al sostener que no tolerará este tipo de conductas.

Dijo que estará en la "mejor disposición para que el proceso de investigación legal surta las debidas consecuencias".

Este martes, a través de una entrevista que Karla Souza concedió a la periodista Carmen Aristegui en CNN, reveló que tiempo atrás fue abusada sexualmente por un director mientras participaba en un proyecto televisivo.

Sin revelar el nombre de su victimario, detalló que durante un mes fue manipulada de manera psicológica por él. Mencionó que ambos fueron hospedados en el mismo hotel donde yacía la locación y que a altas horas de la noche, él llamaba a su puerta para precisar algunas escenas.

"Me decía: 'tengo que empujar por ti. No tienes nombre, pero yo sé que eres muy buena, sé que vas a demostrarme algo' ".

Karla Souza explicó que en aquel entonces carecía de educación para identificar las malas intenciones del director, al cual definió como una persona "muy carismática, que le va muy bien en la carrera y hace bien su trabajo".

"Teniendo este abuso total de su poder, acabé cediendo de cierta manera a que me besara, que me tocara de formas que yo no quería que me tocara, y en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó".

Karla Souza y Gustavo Loza trabajaron juntos en las serie de televisión "Los héroes del norte" (2010), "La clínica" (2012) y en la película "¿Qué culpa tiene el niño? (2016), todas dirigidas por él.

Hasta el momento, ni la actriz ni Gustavo Loza se han pronunciado al respecto.