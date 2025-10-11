En Santiago, el ambiente será tan caluroso como el duelo que disputarán México y Argentina por un boleto a semifinales del Mundial Sub-20. En la antesala del encuentro en el estadio Nacional de Ñuñoa, el técnico del Tri, Eduardo Arce, analizó el compromiso y anticipó la estrategia para enfrentar a la Albiceleste.

México llega más curtido, tras una fase de grupos donde enfrentó a Brasil, España y Marruecos, todos rivales de alto nivel; mientras que Argentina avanzó con menor exigencia, al medirse ante Cuba, Australia e Italia, y eliminar sin mayores complicaciones a Nigeria en octavos de final.

“Obviamente respetamos a Argentina, pero es otro partido; ya venimos de un grupo muy difícil y seguimos con la misma claridad: adaptarnos al juego y enfocarnos en lo que debemos hacer nosotros. El enfoque es ganar y seguir siendo ese equipo competitivo que nos trajo hasta acá”, declaró Arce.

El estratega reconoció la jerarquía del rival, seis veces campeón mundial en la categoría, pero enfatizó que el Tri mantendrá su estilo: “Nuestra idea y nuestros matices no van a cambiar; sí estaremos atentos a adaptarnos a las circunstancias. Será un partido diferente al de España o Brasil, conocemos la calidad de los argentinos, por eso tendremos que adaptarnos”.

Respecto al desarrollo del encuentro, Arce anticipó un choque intenso: “Creo que en algún momento el partido se va a dar de arco a arco, abierto, de ataque a ataque, palo y palo. Habrá que subir las velocidades porque en algún momento el partido se va a partir”.

El técnico también subrayó que el equipo debe evitar los lapsos de desconcentración que sufrió ante Chile en octavos de final: “Tenemos que ser más inteligentes en no dejar crecer a rivales que no estaban encontrando un buen momento en el partido”.

Sobre la presión de competir a este nivel, Arce destacó el trabajo mental del grupo: “La presión ya es inerte de dónde estamos, de lo que estamos viviendo, es una presión que nos tiene que alzar el pecho y demostrar de qué estamos hechos”.

Finalmente, defendió a su figura, Gilberto Mora, de cualquier carga extra: “Él no siente que tenga que hacer algo más; no tiene que demostrar nada y lo sabe, en eso es muy maduro”.

El estratega cerró explicando que el plan se centrará en el control del juego y la verticalidad, con orden defensivo ante los ataques argentinos.

“Ojalá nosotros pudiéramos controlar de inicio a fin los partidos, pero sabemos que el rival cuenta, y deberemos estar muy ordenados para cuando les toque atacar a ellos saber cerrarnos con orden e intensidad”.

Especial / Octavio Petrich

¿Dónde ver México vs. Argentina del Mundial Sub-20?

Canal: Canal 5

Horario: 17:00 hrs.