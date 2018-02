Karla Souza confiesa que fue violada por un director de cine

La actriz mexicana relata a Carmen Aristegui, en entrevista a CNN, cómo fue víctima de una violación por parte de un productor, del cual no quiso revelar su identidad.

Como parte de una serie de entrevistas especiales sobre el movimiento #MeToo enfocado a dar a conocer casos de acoso hacia actrices mexicanas, la periodista da a conocer una primera entrega protagonizada por la joven actriz Karla Souza.

''A las 2 de la mañana esta persona siente que tiene que venir a tocar la puerta de mi cuarto del hotel para decirme que acaba de pensar algo de la escena y que tiene que platicar conmigo; que viene muerto porque viene de filmar todo el día. Esto es algo que no tuvo que haber sucedido. Yo (estaba) con mi pijama de franela con pena, (él) entra al cuarto y no se va de ahí'', relató la artista para luego detallar que esto se repitió muchas veces.

"Yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó", cuenta la artista visiblemente afectada y nerviosa frente a las cámaras. ''Me cuesta decir esto'', comparte.

Souza describe a su atacante como alguien "carismático" y que "le va muy bien en la carrera". Narra cómo desde que comenzaron el rodaje de una serie que grabó a inicios de su carrera, recibió acoso y humillaciones por parte del director.

''Yo en ese momento no tenía la educación para saber qué era lo que estaba haciendo esa persona'', abundó.

La próxima entrega contará con el testimonio de la actriz Stephanie Sigman.

EDML