Karely Ruiz es sin dudas una de las modelos más exitosas de la plataforma OnlyFans. La joven deslumbra a sus seguidores con sus fotografías y videos y poco a poco comienza a convertirse en una celebridad.

Los fanáticos de Karely Ruíz recientemente se han visto sorprendidos no solo por el nuevo cambio de look de la modelo, sino también por las razones que la llevaron a cortarse el cabello.

"En este momento de mi vida pasé un proceso muy difícil. Tuve que raparme ya que tenía problemas de alopecia por el estrés, lloraba mucho", escribió Karely Ruíz en un posteo de Instagram donde se la ve posando con el cabello corto.

INSTAGRAM / @karelyruiz

¿Qué es la alopecia?

La alopecia es la pérdida anormal del cabello, por lo que el término se considera un sinónimo de calvicie. Puede afectar al cuero cabelludo o a otras zonas de la piel en la que existe pelo, como las pestañas, axilas, región genital y barba.

La alopecia se puede clasificar en dos grupos: las alopecias cicatriciales, con destrucción del folículo piloso y por lo tanto irreversibles, y las formas no cicatriciales, que son potencialmente reversibles.

La forma más frecuente es la alopecia androgénica, también llamada alopecia androgénetica o calvicie común, que es responsable del 95% de los casos. Afecta principalmente a los varones, y menos frecuentemente a las mujeres.

Karely Ruiz asegura que su problema de alopecia surgió por estrés, pero hasta el momento la joven no quiso revelar muchos más detalles al respecto. "Me puso un morro que qué estrés puedo tener si gano muy bien, entiendan que el dinero no lo es todo, así como ustedes yo también tengo problemas. Lo siento, ya hasta pelona la rompo y tengo unas picsss bien ufff así peloncita", escribió en Facebook la modelo de 22 años.

