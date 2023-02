Te traemos las canciones que más se escucharon en México esta última semana de febrero.

1.- "Flowers"- Miley Cyrus

Desde que salió el último lanzamiento de la protagonista de ''Hannah Montana'' no ha parado de sonar en todas partes.



2.- "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" – Bizarrap, Shakira

Lo mismo sucede con Shakira, su colaboración con Bizarrap donde habla sobre su ruptura con Piqué, le ha traído grandes éxitos.

3.- "La bachata" – Manuel Turizo

El colombiano se coló con su canción ''la bachata'' lanzada en 2022.



4.- "Kill Bill" – SZA

Hace algunos días Shakira grabó un video donde canta la polémica canción de SZA ''Kill Bill'' y tampoco ha parado de estar en tendencia.

5.- "As it was" - Harry Styles

El éxito de ''As it was'' sigue vigente, pues es la canción más escuchada de Harry Styles con tan sólo 447 millones de visualizaciones en YouTube.

6.- "Calm Down" – Rema, Selena Gomez

Selena Gómez nunca decepciona con sus lanzamientos y esta es una prueba de ello.

7.- "TV" – Sebastián Yatra

El intérprete de ''Ojos marrones'' se coló una vez más en esta lista pero ahora con ''TV''

8.- "Unholy" - Sam Smith, Kim Petras

No te pierdas esta gran canción de Sam Smith con Kim Petras.

9.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Bizarrap, Quevedo

Esta es la segunda canción con la que Bizarrap se cuela en este ranking pero ahora con su tema en colaboración con Quevedo.

10.- "Dance dance dance Merlina" - Dj Bryan Amaya

Merlina otra vez es tendencia pero ahora por su pegadizo tema ''Dance dance dance Merlina''



(Fuente: Los 40 Principales)

vll