Atrás quedó aquel infante que se ganó el corazón de los mexicanos en redes sociales al ofrecer sus empanadas de una manera peculiar, e incluso el mismo empresario Arturo Elías Ayub le ofreció una beca para sus estudios, la cual rechazó. Ahora “Paco, el de las empanadas” ha dado de qué hablar debido a que ya no es tan "amable".

En redes sociales se dio a conocer cómo, ahora unos años mayor, "Paco el de las empanadas" intenta convencer a unos turistas en Acapulco de una manera arrogante e incluso, situación que no fue bien vista por sus seguidores y por quienes vieron el video.

“El tiro es ahorita. Pidan una orden, son tres. A no ser que traigan dolores de este tipo (señalando el codo), no lo entendería. ¿Cuánto cuestan tres empanadas de las más famosas? 100 pesitos, cualquiera trae 100 pesos, yo traigo 100 pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco, o sea que ustedes lo traen de sobra”, externó Paco.

El ahora adolescente se percató de que estaba siendo grabado por los turistas e incluso de manera sarcástica les dice que le daría pena que vieran que solo lo grabaron y no le compraron nada.

