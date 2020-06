José Ron sufre por el amor de "Rubí"

El actor tapatío José Ron es parte del remake de “Rubí” que actualmente se puede ver en el canal Las Estrellas de lunes a viernes a las 21:30 horas. Este melodrama pertenece a “Fábrica de Sueños”, que ofrece nuevas versiones de historias clásicas como “La usurpadora” y “Cuna de lobos”.

En este proyecto, José interpreta a “Alejandro”, el gran amor de la icónica villana, pero como para ella él no tiene el estatus social y económico al que aspira, lo abandona para huir con su mejor amigo “Héctor” (Rodrigo Guirao). En entrevista el actor comparte lo que ha significado pertenecer a esta aventura compartiendo cuadro con la destacada actriz Camila Sodi y un grupo de grandes actores donde es la propia “Rubí” la que narra su historia.

“Este es uno de los cambios, la forma de contar esta historia a través de ‘Rubí’, quien va contando todo lo que vivió donde el presente es el futuro y estamos regresando hacia atrás en el tiempo, está muy interesante, además del formato y la manera de contar la historia, que está hecha más tipo serie, así que creo que es una propuesta totalmente distinta, la esencia es la misma, pero no es lo mismo contar una historia siete u ocho meses a que sea en un mes, y es lo que estamos haciendo, es un proyecto corto, estoy muy contento de ser parte de él”.

“Alejandro” es un médico al que “Rubí” le rompe el corazón, la trama tiene una esencia muy pasional y visceral donde todos los hombres que conoce “la descarada” caen rendidos a sus pies. “Sufre mucho este personaje, pero es muy humano, con todo lo que le pasa y todos los errores que comete, creo que mucha gente se va a identificar. Yo estoy muy agradecido con la oportunidad de ser parte de una trama tan importante en la historia de la televisión mexicana”.

Recuerda que en un inicio él no estaba seguro de querer ser parte de “Rubí”. “Cada proyecto es un nuevo reto. Recuerdo mucho cómo mi mánager me decía que lo hiciera, que me estaban buscando, pero como que yo estaba en otro mundo y no me interesaba, pero después de varias pláticas y juntas fue que dije que sí, que podía estar interesante la forma de contar la historia, más que es en otro formato. Entonces, es un reto porque todo lo que le pasa al personaje trae muchas emociones y situaciones, vamos de memoria, no hay apuntador, hubo tantas cosas tan distintas que salí de esta zona de confort en la que estaba yo acostumbrado y fue como un nuevo reto. Fue padrísimo”.

Además, el histrión está más que emocionado de que su trabajo se pueda ver en dos proyectos al mismo tiempo, puesto que también protagoniza el melodrama “Te doy la vida”, de la productora Lucero Suárez, en el que comparte créditos con Eva Cedeño, Erika Buenfil, Omar Fierro y Jorge Salinas.

“Yo estoy muy contento, no es normal que pase esto, ver a un actor en dos proyectos al mismo tiempo, de hecho antes no pasaba, no depende de mí, yo simplemente agradezco todo lo que estoy pasando, estoy viviendo un momento muy bonito en mi carrera, estoy muy agradecido con todo”.

Expone su lado musical

José ahora está descansando y enfocándose en su proyecto musical Koktél, él toca la batería y antes, cuando vivía en Guadalajara, perteneció a un grupo coreográfico vocal.

“Ahora tengo una banda, somos como más rockeros, tocamos covers y estamos en ese proceso de armar show y repertorio, nos ha afectado un poco el tiempo de la grabación de las novelas y esta parte de la contingencia donde estamos otra vez como detenidos, pero con las ganas a tope y con mucha ilusión de seguir con este gran sueño porque amo la música, es una de mis grandes pasiones”, finaliza.

JL