Fernanda Castillo, evolución libertadora

Hoy a través de la señal de Telemundo Internacional a las 22:40 horas, se transmitirá el reestreno de la serie “Enemigo íntimo” que protagonizan Fernanda Castillo y Raúl Méndez, pero también esa misma fecha es el estreno de la segunda temporada que se verá primero en Estados Unidos por Telemundo.

La primera temporada que salió en 2018, significó un cambio importante en la carrera de Fernanda luego de darle vida a “Mónica Robles” en “El señor de los cielos”. La actriz se metió en la piel de “Roxana Rodiles”, un personaje diametralmente opuesto a “Mónica”, quien la encumbró en la televisión internacional.

En entrevista cuenta que ha sido afortunada de desarrollarse profesionalmente porque ha evolucionado con sus personajes, primero en las telenovelas donde le tocó ser parte de las historias que se enfocaban en la imposibilidad del amor donde la protagonista esperaba ser rescatada por el galán, para después ser parte de una nueva manera de contar historias donde los roles femeninos se empoderaron y tenían un mejor desarrollo en su construcción y campo de acción.

“Yo venía de hacer ‘El señor de los cielos’ durante muchos años y era muy marcado que la gente no quería que yo dejara de hacer a ‘Mónica Robles’. Entonces, mi principal objetivo a la hora de crear a ‘Roxana Rodiles’ fue separarla lo más posible de lo que fue ‘Mónica’ para que la gente no pensara en ella. Tuve que hacer a una mujer que no fuera imprudente ni exaltada, ‘Roxana’ tiene mentalidad de hombre, es práctica y es un misterio, veías al personaje y no sabías qué tanto era verdad lo que decía, qué tanto era una víctima o culpable de lo que se le acusaba”.

También trabajó el rol en los aspectos físicos, no era sensual como “Mónica” y hasta le tiñó el cabello a rojizo para darle otra perspectiva. El reconocimiento del público a este esfuerzo es más que notable.

Sobre los nuevos proyectos que vienen, señala Fernanda que a propósito de la pandemia, se quedó en pausa el rodaje de la segunda temporada de “Monarca”, proyecto de Netflix donde también hace un personaje muy distinto a estos que ha hecho para Telemundo, además, queda pendiente el estreno en cartelera —por las mismas razones de la contingencia—, la película de suspenso llamada “Cuidado con lo deseas”: “Se iba a estrenar en mayo y se pospuso, aún no me han dado fecha, pero es la primera incursión que hago en el cine sobre este género, es una película de crimen que hago con Iván Arana, Juan Ríos y Valery Sais, quien es una niña”. La cinta se filmó en Valle de Bravo durante 2018.

¿De qué va la trama?

“Enemigo íntimo” relata la historia de dos hermanos que son separados tras presenciar el asesinato de sus padres. “Roxana Rodiles” (Castillo) y Alejandro Ferrer (Méndez) se reencontrarán 25 años después, liderando bandos opuestos en la sociedad, sin saber que llevan la misma sangre.

“Rodiles” está relacionada con el crimen organizado, es encarcelada por el capitán de la policía federal “Ferrer”, quien encarga al agente “Daniel Laborde” (Matías Novoa) infiltrarse en el penal para extraer información sobre “Roxana”.

